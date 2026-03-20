Видатки держбюджету зростають: на що Україна витратила понад 547 млрд грн на початку 2026 року

За перші два місяці 2026 року касові видатки загального фонду державного бюджету сягнули 547,2 млрд грн. Це на 9 млрд грн (1,7%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лише за лютий було витрачено 303,4 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство фінансів із посиланням на дані Держказначейства від 13 березня.

Оборона — пріоритет № 1

Майже 60% усіх коштів загального фонду спрямовується на безпеку та оборону. За січень-лютий ця сума склала 327,4 млрд грн. Зокрема, у лютому на потреби війська витратили 177,8 млрд грн.

Куди пішли гроші: структура видатків

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

260,5 млрд грн — на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (у тому числі у лютому — 134,3 млрд грн) або 47,6% від загального обсягу видатків, витрачених за січень — лютий 2026 року (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 31 млрд грн, або на 13,5%);

106,5 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у лютому — 52 млрд грн) або 19,5% від загального обсягу видатків, що на 1,9 млрд грн або на 1,7% менше проти аналогічного періоду минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

50,6 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у лютому — 38,2 млрд грн) або 9,2% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

49,4 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у лютому — 28,6 млрд грн) або 9% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 2,2 млрд грн або на 4,7%);

38,8 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у лютому — 27,8 млрд грн) або 7,1% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру.

36,2 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у лютому — 18,4 млрд грн) або 6,6% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 11 млрд грн або на 43,6%).

Нагадаємо, видатки загального фонду держбюджету за січень становили 243,8 млрд гривень.