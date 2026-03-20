За перші два місяці 2026 року касові видатки загального фонду державного бюджету сягнули 547,2 млрд грн. Це на 9 млрд грн (1,7%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лише за лютий було витрачено 303,4 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство фінансів із посиланням на дані Держказначейства від 13 березня.
Видатки держбюджету зростають: на що Україна витратила понад 547 млрд грн на початку 2026 року
Оборона — пріоритет № 1
Майже 60% усіх коштів загального фонду спрямовується на безпеку та оборону. За січень-лютий ця сума склала 327,4 млрд грн. Зокрема, у лютому на потреби війська витратили 177,8 млрд грн.
Куди пішли гроші: структура видатків
У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:
260,5 млрд грн — на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (у тому числі у лютому — 134,3 млрд грн) або 47,6% від загального обсягу видатків, витрачених за січень — лютий 2026 року (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 31 млрд грн, або на 13,5%);
106,5 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у лютому — 52 млрд грн) або 19,5% від загального обсягу видатків, що на 1,9 млрд грн або на 1,7% менше проти аналогічного періоду минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на:
- трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
- соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
- виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.
50,6 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у лютому — 38,2 млрд грн) або 9,2% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:
- підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;
- перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.
49,4 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у лютому — 28,6 млрд грн) або 9% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 2,2 млрд грн або на 4,7%);
38,8 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у лютому — 27,8 млрд грн) або 7,1% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:
- придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;
- забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру.
36,2 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у лютому — 18,4 млрд грн) або 6,6% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 11 млрд грн або на 43,6%).
Нагадаємо, видатки загального фонду держбюджету за січень становили 243,8 млрд гривень.
