Апатія на крипторинку: обсяги торгів альткоїнами на Binance впали на 80%

Ринок альткоїнів переживає період глибокого затишшя. Щоденна активність трейдерів на одній з найбільших криптовалютних бірж у світі Binance скоротилася на 80% відносно пікових показників, опустившись до позначки $7,7 млрд. На це звернув увагу аналітик Darkfost, підкресливши значне охолодження інтересу з боку інвесторів.

Цифри та порівняння: куди зникла ліквідність?

Для розуміння масштабів спаду варто поглянути на дані попередніх періодів:

Зараз обсяги торгів на Binance становлять $7,7 млрд, на інших великих майданчиках — близько $18,8 млрд.

На піках (жовтень та лютий 2025 року) показники Binance сягали $40−50 млрд, а решта ринку генерувала від $63 млрд до $91 млрд щодня.

За словами експерта, попередні сплески активності відбувалися на тлі фази FOMO (страху втраченої вигоди). Тоді досвідчені гравці використовували ажіотажний попит для виходу з позицій, фіксуючи прибуток за рахунок новачків.

Парадокс домінування Binance

Цікаво, що частка Binance у загальному обсязі торгів альткоїнами зросла до 40%. Проте це зміцнення позицій не є ознакою зростання — воно стало наслідком загального стиснення ринку та активнішого відтоку капіталу з дрібніших альтернативних платформ.

Головним чинником несприятливого клімату для високоризикових активів аналітики називають геополітичну напругу, яка змушує трейдерів бути обережнішими.

Сигнал для інвесторів: час купувати?

Попри похмуру статистику, Darkfost нагадує про класичне правило ринку:

«Історично найпривабливіші можливості для входу формуються саме в періоди мінімального інтересу та апатії більшості інвесторів».

Поточна ситуація на ринку

За останні 24 години ціна біткоїна майже не змінилася. Перша криптовалюта наразі торгується в районі $70 560. Ethereum знизився на 2% до $2 140. Інші монети з першої десятки за капіталізацією також опинилися у ««червоній» зоні, крім TRON (+1,24%).