Білий дім шукає юридичні лазівки для масового випуску монети з обличчям Трампа

Федеральна комісія з образотворчого мистецтва США (Commission of Fine Arts), повністю укомплектована ставлениками Дональда Трампа, одноголосно схвалила дизайн пам'ятної золотої монети з портретом чинного президента. Ця ініціатива приурочена до 250-річчя США, яке країна святкуватиме 4 липня 2026 року, і вже викликала гостру критику з боку демократів та експертів з нумізматики. Про це повідомляє Reuters 19 березня.

Дизайн та побажання «чим більше, тим краще»

Йдеться про пам'ятну монету з 24-каратного золота, випуск якої готує Монетний двір США.

Зовнішній вигляд: на аверсі зображений Трамп у костюмі з краваткою. Зі суворим виразом обличчя він спирається кулаками на стіл і дивиться прямо. Дизайн заснований на фотографії офіційного фотографа Деніела Торока, що виставляється у Національній портретній галереї у Вашингтоні. На реверсі буде викарбувано білоголового орлана в польоті.

Розмір: під час презентації проєкту розгорілася дискусія щодо діаметра монети. Помічниця Трампа у Білому домі та член комісії Чемберлен Гарріс заявила, що президент віддає перевагу максимально великим розмірам. «Чим більше, тим краще», — наголосила вона. Очікується, що монета може сягнути рекордних 3 дюймів (близько 7,6 см).

Схвалення: за словами чиновників Монетного двору, Дональд Трамп особисто ознайомився із запропонованими ескізами та затвердив саме цей дизайн.

Юридичні лазівки та спроба випустити $1 в обіг

Федеральне законодавство США чітко забороняє карбувати портрети живих (або нещодавно померлих) президентів на офіційній обіговій валюті — з моменту смерті лідера має минути щонайменше три роки. Проте адміністрація використовує законодавчі тонкощі:

Колекційне золото: оскільки 24-каратна золота монета не є засобом масового обігу, а випускається як колекційний екземпляр (з дуже лімітованим тиражем і вартістю в кілька тисяч доларів), міністр фінансів Скотт Бессент має особисті повноваження одноосібно наказати її карбувати без порушення закону.

Обігова монета $1: водночас Білий дім просуває ідею випуску масової монети номіналом $1 з портретом Трампа. Член двопартійної Консультативної комісії з карбування монет Дональд Скарінчі наголосив, що випуск такої монети буде прямим і грубим порушенням закону. Минулого місяця його комісія відмовилася навіть розглядати цей проєкт, проте в адміністрації шукають способи обійти і цю заборону.

Ініціатива очікувано викликала обурення в опонентів. Сенатор-демократ Джефф Мерклі прокоментував ситуацію так: «Монархи та диктатори карбують свої обличчя на монетах, а не лідери демократій. Крок адміністрації Трампа — це чергова спроба спотворити справжнє значення 250-річчя Америки».

Історичний прецедент 1926 року

Попри критику щодо монархічних замашок, історія знає один прецедент появи чинного президента США на пам'ятній валюті. У 1926 році, під час святкування 150-річчя Декларації незалежності, на колекційній монеті зобразили тодішнього лідера-республіканця Калвіна Куліджа. Проте експерти зазначають суттєву різницю: тоді профіль Куліджа був розміщений на задньому плані і частково перекривався великим профілем першого президента США Джорджа Вашингтона. Крім того, та монета викликала таке суспільне невдоволення, що більшу частину тиражу згодом довелося переплавити.

Брендування держави іменем президента

Монетний скандал є лише частиною значно ширшої тенденції. З моменту повернення до Білого дому в січні 2025 року Дональд Трамп розгорнув безпрецедентну для США кампанію з неймінгу та брендування державних інституцій. Його ім'я вже присвоєно новим класам військових кораблів ВМС, урядовим візовим програмам для заможних іноземців, федеральним ощадним рахункам для дітей та державним медичним вебсайтам. Випуск масштабної золотої монети до ключового історичного ювілею держави є ще одним, найбільш наочним кроком до закріплення власного бренду та спадщини всупереч традиційним політичним нормам стриманості.