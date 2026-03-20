20 березня 2026, 13:35

НБУ свідомо опускає курс гривні — експерт

Засновник групи макроекономічного аналізу Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар прогнозує планову девальвацію гривні до 45,1 грн за долар до кінця 2026 року, називаючи масштабний розпродаж валюти Національним банком звичайною технічною процедурою. Попри побоювання населення, економіст запевняє, що реальні валютні резерви країни зростають завдяки міжнародній допомозі, а паніка на ринку є безпідставною. Про це Кухар розповів у Times of Ukraine.

Засновник групи макроекономічного аналізу Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар прогнозує планову девальвацію гривні до 45,1 грн за долар до кінця 2026 року, називаючи масштабний розпродаж валюти Національним банком звичайною технічною процедурою.

Прихована статистика та колообіг валюти

За словами експерта, дії Національного банку України (НБУ) з утримання курсу шляхом продажу доларів є стандартною операційною діяльністю, яка не повинна лякати громадян. Механізм виглядає так: західні партнери надають Україні значні обсяги фінансової допомоги у доларах та євро, яка акумулюється у своєрідному «гаманці» Міністерства фінансів на рахунках у Нацбанку. Коли уряду потрібна національна валюта для виплати заробітних плат військовим, фінансування будівництва чи поточних відновлювальних робіт, він передає ці кошти НБУ та отримує натомість гривню. Після цього регулятор продає отриману валюту компаніям-імпортерам для закупівлі пального, споживчих товарів та продукції військового призначення.

Кухар підкреслює, що для пересічних громадян цей процес проходить непомітно, оскільки з міркувань безпеки повна статистика валютних операцій уряду та НБУ не є публічною.

«Для пересічного українця це не означає нічого. Більшість операцій із купівлі іноземної валюти не відображається у відкритій статистиці», — пояснив він, додаючи, що суспільство бачить лише обсяги проданої Нацбанком валюти, але не знає, скільки було отримано від західних партнерів. Відповідно до його заяв, насправді резерви НБУ не зменшуються, а навпаки — зростають, і реальну картину можна побачити лише за підсумками року.

Близькосхідна ескалація та планова девальвація

На звичайну ринкову корекцію курсу наклалася низка зовнішніх макроекономічних шоків. Зокрема, йдеться про наслідки ескалації військового конфлікту на Близькому Сході, що спровокувало різке подорожчання енергоносіїв на світових ринках та високу волатильність (різку зміну) у валютній парі євро/долар.

Однак головним фактором ослаблення національної валюти експерт називає свідому стратегію регулятора, що реалізується в умовах позитивного платіжного балансу. Мета такого кроку — підтримка українських експортерів.

«Згідно з нашим прогнозом, Національний банк має стратегічний задум щодо девальвації гривні в межах від 42,5 до приблизно 45−45,5 грн протягом цього року. Це 5−7% девальвації. Це заради підтримки нашого експорту. І це розумний крок», — розповів економіст.

З огляду на поточні тенденції, Кухар не виключає, що наприкінці року вартість долара США фіксуватиметься на рівні 45,1 грн, а європейської валюти — близько 55 грн. Раніше ситуацію на світовому та внутрішньому валютних ринках також коментував інвестиційний банкір Сергій Фурса, який ділився своїми міркуваннями щодо доцільності скуповування іноземної валюти на тлі посилення глобальної доларової інфляції.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
