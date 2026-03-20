Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку продовжує системну роботу із захисту інвесторів та інформування громадськості про потенційно небезпечні фінансові проєкти. Про це йдеться у повідомленні НКЦПФР.
20 березня 2026, 12:49
Нацкомісія оновила перелік SCAM-проєктів: хто потрапив до списку
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
До переліку додано наступні сумнівні інвестиційні проєкти:
- «EXT Ltd»;
- «Universal Group».
Оновлений список містить вже 464 проєкти, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Їх можна переглянути на офіційному сайті Нацкомісії в розділі «Захист прав інвесторів».
Також зверніть увагу на типові ознаки ризикових інвестицій.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі