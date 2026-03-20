Нацкомісія оновила перелік SCAM-проєктів: хто потрапив до списку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку продовжує системну роботу із захисту інвесторів та інформування громадськості про потенційно небезпечні фінансові проєкти. Про це йдеться у повідомленні НКЦПФР.

До переліку додано наступні сумнівні інвестиційні проєкти:

«EXT Ltd»;

«Universal Group».

Оновлений список містить вже 464 проєкти, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Їх можна переглянути на офіційному сайті Нацкомісії в розділі «Захист прав інвесторів».

Також зверніть увагу на типові ознаки ризикових інвестицій.