Нафта дешевшає: США та союзники об’єднують зусилля для розблокування Ормузької протоки

Світові ціни на нафту знизилися у п'ятницю, 20 березня, на тлі готовності провідних країн Європи та Японії долучитися до гарантування безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Паралельно США оголосили про низку кроків, спрямованих на збільшення пропозиції сировини на ринку. Про це повідомляє Reuters.

Динаміка ринку

Станом на ранок п'ятниці вартість основних еталонних сортів нафти продемонструвала падіння:

Ф'ючерси на Brent знизилися на $1,36 (1,3%) — до $107,29 за барель.

Американська нафта WTI впала на $1,92 (2%) — до $94,22.

Попри п'ятничне зниження, за підсумками тижня Brent готується закритися в плюсі на 4% через нещодавні удари по нафтогазових об'єктах країн Перської затоки. Натомість WTI зафіксує перше тижневе падіння за останній місяць (понад 4%).

Стратегічні кроки США та союзників

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про наміри приборкати ціни за допомогою двох інструментів:

Зняття санкцій з іранської нафти, що наразі заблокована в танкерах.

Можливий додатковий випуск нафти зі Стратегічного нафтового резерву США.

Важливим сигналом для ринку стала спільна заява Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Японії. Країни висловили готовність сприяти безпечному проходу танкерів через Ормузьку протоку, через яку проходить 20% світового експорту нафти та СПГ.

Також президент США Дональд Трамп зазначив, що закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу утриматися від повторних атак на енергетичну інфраструктуру Ірану задля деескалації.

Внутрішні ресурси: видобуток у США зростає

Додатковим фактором тиску на ціни стали новини з Північної Дакоти (третього за величиною нафтовидобувного штату США). Регулятори очікують зростання видобутку вже цього місяця завдяки перезапуску неактивних свердловин та послабленню зимових обмежень. Втім, темпи залежатимуть від того, чи залишатимуться ціни на нафту достатньо високими для залучення нових бюджетів нафтових гігантів.

Думка аналітиків

Пріянка Сачдева, старший аналітик Phillip Nova, зазначає, що ринок почав скидати так звану «воєнну премію», коли світові лідери заговорили про стриманість. Однак вона попереджає:

«Шкоди вже завдано. Навіть якщо вдасться домовитися про безпечний прохід через Ормузьку протоку, повне відновлення логістики займе дуже багато часу. Будь-який новий прямий удар по інфраструктурі знову різко штовхне ціни вгору».