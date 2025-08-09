Multi від Мінфін
9 серпня 2025, 12:10

Британський суд видав наказ про арешт активів ексвласника банку «Фінанси та кредит» Жеваго

Високий Суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт певних активів Костянтина Жеваго, колишнього власника банку «Фінанси та кредит», ліквідація якого почалася у 2015 році. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Високий Суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт певних активів Костянтина Жеваго, колишнього власника банку «Фінанси та кредит», ліквідація якого почалася у 2015 році.
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Суть справи

Ліквідація банку «Фінанси та кредит» розпочалася у 2015 році. Того ж року Костянтин Жеваго уклав з НБУ договір поруки, взявши на себе особисті зобов'язання щодо погашення заборгованості банку за отриманими кредитами рефінансування.

Оскільки Жеваго не виконував своїх зобов'язань, у грудні 2015 року НБУ звернувся до українського суду. 1 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд міста Києва зобов'язав Костянтина Жеваго виплатити 1,539 млрд грн на користь Національного банку.

Рішення набрало законної сили у грудні 2019 року, і НБУ звернувся до Державної виконавчої служби для примусового стягнення боргу. Однак, як зазначає НБУ, Костянтин Жеваго ухилявся від повного виконання цього рішення в Україні.

Юридичний процес в Англії став продовженням цієї роботи. НБУ подав позов до Високого Суду Англії та Уельсу з вимогою визнати та виконати рішення українського суду. Рішення англійського суду від 11 липня про заморожування активів є запобіжним заходом до остаточного винесення вердикту.

«Національний банк послідовно, крок за кроком, відстоює фінансові інтереси держави як в українських судах, так і за межами нашої країни», — прокоментував голова Національного банку України Андрій Пишний.

Він додав, що НБУ вітає рішення Високого Суду Англії та Уельсу як ще один крок на шляху досягнення цієї мети попри шалений спротив колишніх власників неплатоспроможних банків.

Зазначається, що Нацбанк і надалі вживатиме всіх можливих правових заходів для виконання рішення та стягнення коштів у рахунок погашення заборгованості банку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
