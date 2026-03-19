Кабмін виділяє 7,7 млрд грн на житло для переселенців з окупованих територій

Кабінет Міністрів виділив додаткові 7,7 млрд грн на фінансування житлових програм для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Кошти розподілені за двома ключовими напрямками: підтримка ветеранів та будівництво соціального житла.

«єВідновлення» для переселенців з ТОТ: 6,6 млрд грн

Левова частка фінансування — 6,6 млрд грн — спрямована на реалізацію програми «єВідновлення» для ВПО, чиє житло залишилося на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Ключові деталі програми:

Хто отримає: понад 3 300 родин, які мають статус учасника бойових дій (УБД) або осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Сума допомоги: держава надає житлові ваучери на суму 2 млн грн на одну особу або сім'ю.

На що можна витратити: придбання житла на первинному чи вторинному ринках, сплата першого внеску за іпотекою або погашення кредиту на новобудову.

Як подати заявку

Зараз реєстрація доступна через застосунок «Дія». Найближчим часом можливість подачі документів з’явиться також у ЦНАПах та через нотаріусів. Детальні умови можна знайти за посиланням.

Соціальна оренда для маріупольців: 1,1 млрд грн

Другий напрямок — це фінансування будівництва соціального орендного житла. На ці потреби виділено 1,1 млрд грн.

Цільова група: маріупольці, які втратили житло внаслідок бойових дій та окупації міста. Власні оселі на умовах пільгової оренди зможуть отримати 505 родин переселенців із Маріуполя.