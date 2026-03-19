19 березня 2026, 19:12

Зброя і хакери: валютні доходи Північної Кореї злетіли до максимуму за 8 років

Валютні доходи Північної Кореї підскочили до найвищих показників за останні вісім років. За даними розвідки США, головними рушіями цього зростання стали масштабні поставки озброєння до Росії для війни проти України та успішні глобальні кібератаки. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з щорічною доповіддю Офісу директора національної розвідки США (ODNI), оприлюдненою у середу, 18 березня, КНДР вдалося фактично нівелювати вплив жорстких міжнародних санкцій, запроваджених у 2018 році.

Кіберзлочинність як державний бізнес

Північна Корея щорічно заробляє щонайменше $1 млрд завдяки незаконним операціям у кіберпросторі. Ці кошти напряму спрямовуються на фінансування армії та розробку новітніх ракетних і ядерних технологій Кім Чен Ина.

Розвідка США виділяє кілька ключових методів:

  • Армія хакерів: спеціальні підрозділи зосереджені на викраденні коштів (зокрема криптовалют) та промисловому шпигунстві, щоб заповнити прогалини у власних збройових програмах.
  • ІТ-працівники під прикриттям: КНДР мобілізувала тисячі фахівців, які працюють по всьому світу за підробленими документами. Вони влаштовуються у нічого не підозрюючі компанії, щоб отримувати доступ до фінансів та секретних даних.
  • Обхід санкцій: Пхеньян став «надзвичайно витонченим» у методах обходу заходів безпеки, що робить його кіберпрограму однією з найадаптивніших у світі.

Альянс із Кремлем

Окрім хакерства, потужним джерелом доходу стала військова співпраця з Москвою. За оцінками експертів, Північна Корея поставила росії зброї та направила військ на загальну суму близько $14 млрд для підтримки війни проти України.

Цей альянс дає Кім Чен Ину не лише гроші:

  • Бойовий досвід: північнокорейські військові отримують реальний досвід ведення сучасної війни 21-го століття.
  • Технологічний обмін: росія надає КНДР доступ до військових технологій, які допомагають удосконалювати північнокорейські міжконтинентальні балістичні ракети (МБР), здатні досягти материкової частини США.

Загроза світового рівня

У доповіді зазначається, що санкції поступово втрачають свою ефективність, оскільки КНДР побудувала стійкі та важкоконтрольовані потоки доходів. Готовність режиму використовувати свої асиметричні можливості для атак на Південну Корею, Японію та США становить «значну загрозу» для регіональної та глобальної стабільності.

Наразі Пхеньян залишається непохитним у своєму прагненні розширювати ядерний арсенал, що підтверджується частими випробуваннями та активним розвитком потужностей зі збагачення урану.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
