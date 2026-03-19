В Індії на алмазну біржу покликали священика, щоб пожвавити торгівлю камінням

Світова алмазна індустрія вартістю 80 млрд доларів переживає одну з найсерйозніших криз за всю історію, пише Bloomberg. Попит знижується, дешевшають як сировина, так і оброблені камені, а учасники ринку все менше вірять у швидке відновлення.

Криза наочно проявляється в індійському Сураті — ключовому центрі світового огранювання, де дев'ять із десяти алмазів проходять обробку перед відправкою на ринки від Дубая до Манхеттена. Побудована як символ майбутнього галузі алмазна біржа вартістю $350 млн і площею більшою за Пентагон сьогодні практично пустує.

З 4700 офісів з моменту відкриття у 2023 році працюють лише близько 250, повідомив представник майданчика. Центральний коридор, призначений для угод, порожній, двері зачинені, а кафе так і залишилися недобудованими. Деякі власники вже намагаються продати приміщення.

За даними Bloomberg, у спробі пожвавити торгівлю влада навіть запросила священика, щоб благословити комплекс. Підприємець Тхакарші Бхаї Лодалія, який будував бізнес 25 років і раніше наймав 35 співробітників, був змушений закрити виробництво після падіння замовлень.

«Я вклав усі свої заощадження, і одного разу просто не залишилося грошей, щоб продовжувати», — сказав він.

Причини падіння

Серед ключових факторів агентство виділяє різке зниження попиту, насамперед у Китаї, який раніше був одним із головних драйверів ринку розкоші. Падіння виявилося настільки сильним, що непродані камені на сотні мільйонів доларів повертаються до Індії.

Додатковий тиск чинить зростання сегмента синтетичних алмазів: вони візуально та хімічно ідентичні натуральним, але значно дешевші. За даними BriteCo, у США з січня по серпень 2025 року такі камені використовувалися майже в половині проданих обручок. На цьому тлі De Beers минулого року втрачала майже $1,5 млн на день.

Ситуацію погіршують геополітичні фактори. Санкції проти росії, на яку припадає значна частка світових поставок, ускладнили ланцюжки та збільшили витрати. Тиск посилюють торгові тарифи США та конфлікт на Близькому Сході. Одночасно рекордні ціни на золото відволікають попит від ювелірних виробів на користь злитків і монет. У результаті ціни на сировину знизилися більш ніж на 40% від пікових значень, дешевшають і оброблені камені.

Дінеш Бхай Д. Патель, брокер з продажу алмазів у Сураті з майже півстолітнім досвідом, зазначив, що раніше після криз ринок відновлювався протягом кількох місяців. «Цього разу все інакше. Я ніколи нічого подібного не бачив», — повідомив Патель.

Найбільший гравець галузі De Beers втрачає контроль над ринком і зазнає збитків, а її материнська компанія Anglo American розглядає можливість виходу з бізнесу. Спроби De Beers і АЛРОСА підтримати ціни через обмеження пропозиції були нівельовані зростанням видобутку в Анголі, яка почала продавати алмази за нижчими ринковими цінами.

Криза зачіпає не тільки компанії, але й цілі економіки. У Ботсвані, яка сильно залежить від алмазів, падають доходи бюджету. В Антверпені обсяг торгівлі різко скоротився. В Індії підприємства закриваються, співробітники втрачають роботу, а бізнес переходить до моделі закупівель у міру необхідності, щоб мінімізувати втрати на ринку, що падає.

Що далі

Учасники галузі не очікують швидкого відновлення. Ювеліри, які раніше закуповували камені оптом, тепер купують їх лише під конкретні замовлення, уникаючи накопичення запасів. «Вони не хочуть тримати запаси. Інакше вони зазнають збитків», — каже підприємець Манодж Борда, власник алмазного бізнесу у другому поколінні.

Багато фабрик у Сураті переходять на виробництво синтетичних каменів. Якщо раніше цінність алмазів ґрунтувалася на їхній рідкості, то тепер лабораторії від Сурата до Шеньчжень здатні відтворювати аналогічні камені приблизно за шість тижнів, трансформуючи галузь, в якій в Індії зайнято близько мільйона людей.

Борда керує двома виробництвами натуральних алмазів і підрозділом з вирощених каменів. За його словами, ще два роки тому цехи були повністю завантажені, тоді як зараз значна частина робочих місць пустує. Близько 800 співробітників покинули виробництво, залишивши близько 5000 працівників.

«Я здивуюся, якщо ринок відновиться», — сказав він.