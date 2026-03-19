Куди вкладати гроші зараз, коли війна на Близькому Сході посилює нестабільність на світових ринках?
19 березня 2026, 18:51
Золото, долар, ОВДП чи нерухомість? Куди вкласти гроші зараз (відео)
У цьому відео ви дізнаєтесь:
- чому війна на Близькому Сході змінює інвестиційні рішення
- чи варто зараз купувати золото, або ринок уже перегрітий
- чому срібло, енергетика та ВПК опинилися у фокусі інвесторів
- що зараз вигідніше: депозити чи ОВДП
- як правильно розподілити валютні заощадження між доларом, євро та франком
- яку частку портфеля варто тримати в нерухомості, землі та «живих» грошах
Джерело: Мінфін
