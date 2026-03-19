Ставки залишилися без змін: ЄЦБ зберіг базову ставку на рівні 2,15%

Європейський центральний банк (ЄЦБ) вшосте поспіль ухвалив рішення зберегти базову процентну ставку. Вона становить 2,15%, випливає з прес-релізу, опублікованого на сайті регулятора. На тому ж рівні залишилися і ставки за маржинальними кредитами та депозитна ставка. Вони становлять 2,4% та 2% відповідно.

Прогноз щодо інфляції переглянуто

Експерти ЄЦБ переглянули прогноз щодо інфляції на 2026 та 2027 рік. Він був підвищений з 1,9%, очікуваних у грудні, до 2,6% та з 1,8% до 2% відповідно. Вони очікують, що 2028 року інфляція буде на рівні 2,1%.

Переглянуто було і прогноз зростання економіки: на 2026 рік — з 1,2% до 0,9%, на 2027 рік з 1,4% до 1,3%, а в 2028 році він може становити 1,4%.

Раніше представники ЄЦБ на засіданні ради керуючих з грошово-кредитної політики визнавали ризики, пов'язані зі зростанням цін на нафту на тлі війни, що триває на Близькому Сході, і обіцяли вжити заходів, якщо вважають, що існує можливість зростання інфляції.

При цьому там також заявили, що потреби робити негайних кроків немає, і закликали до виваженого аналізу в очікуванні фіксації цін на енергоносії.

Вплив війни на Близькому Сході

При цьому в прес-релізі ЄЦБ зазначає, що війна на Близькому Сході може вплинути на короткострокову інфляцію через підвищення цін на енергоносії.

При цьому обсяг впливу середньострокових наслідків залежатиме як від інтенсивності та тривалості конфлікту, так і від того, як ціни на енергоносії вплинуть на споживчі ціни та економіку.