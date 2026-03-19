Фейкові компенсації за світло: Ощадбанк попереджає про нову хвилю шахрайства

Державний Ощадбанк зафіксував активізацію кібершахраїв, які намагаються викрасти кошти з рахунків українців, маніпулюючи темою енергетичної кризи. У соціальних мережах масово поширюються фейкові повідомлення про нарахування «грошових компенсацій» за тривалі відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба банку.

Зловмисники використовують підроблені сайти, візуально стилізовані під офіційний сайт Ощадбанку, щоб виманити конфіденційні дані платіжних карток.

Як працює схема?

Користувачам пропонують перейти за посиланням на сторонній ресурс, де нібито потрібно заповнити заявку на отримання допомоги. Насправді мета шахраїв — змусити вас ввести:

повний номер картки;

термін її дії;

тризначний CVV-код на звороті.

Отримавши ці дані, злочинці отримують повний доступ до ваших коштів.

Правила безпеки від Ощаду

Банк наголошує, що він ніколи не здійснює жодних виплат через сторонні посилання в месенджерах чи соцмережах. Щоб не стати жертвою обману, дотримуйтесь наступних порад:

Перевіряйте адресу: офіційний сайт банку лише один — oschadbank.ua. Будь-які інші варіації назви в адресному рядку є ознакою фішингу.

Конфіденційність: ніколи не вказуйте дані картки та термін її дії на невідомих ресурсах.

Що робити, якщо дані вже введено?

Якщо ви випадково вказали інформацію про свою картку на підозрілому сайті, діяти потрібно негайно: