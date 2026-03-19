Експерт попереджає: дизель в Україні може злетіти до 90 гривень

Вже наступного тижня водії можуть побачити цінник в 90 грн за літр дизельного пального на стелах українських АЗС. Причина такого різкого стрибка — залежність Європи від імпорту з Близького Сходу. Про це в коментарі РБК-Україна сказав директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Що буде з цінами

Вартість дизпалива на лондонській біржі ICE перевалила за 1300 доларів за тонну. Це впливає на собівартість дизеля на українському кордоні: близько 80 грн за літр, зазначив експерт. «З кордону його треба довезти, наприклад, до Києва. Це ще 2 гривні. Потім плюс витрати, плюс податки, плюс якийсь прибуток. Тож, я думаю, що за тиждень ціна до 90 гривень може доповзти», — сказав Куюн, додавши, що ситуація може змінюватися, залежно від подій на Близькому Сході.

За словами експерта, такий стрімкий ріст цін на дизель пов'язаний, перш за все, з дефіцитом цього виду пального в Європі. Європейські країни щомісяця імпортують близько 3 млн тонн дизпалива і переважно з Близького Сходу.

«Після ембарго на російський імпорт, саме близькосхідні постачання стали одними з тих, які замінили російські. І відповідно сьогодні, коли там проблема, це одразу ж ударило по цінах. Тому бачимо, що вони летять набагато швидше», — пояснив він.