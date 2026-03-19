Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
19 березня 2026, 15:22

Продажі iPhone у Китаї зросли на 23% попри спад на ринку смартфонів

Поки загальний ринок смартфонів у Китаї демонструє негативну динаміку, компанія Apple зуміла показати вражаюче зростання. За перші дев'ять тижнів 2026 року продажі iPhone у Піднебесній підскочили на 23%, що дозволило американському гіганту зміцнити позиції, поки конкуренти на базі Android змушені підвищувати ціни. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані дослідницької компанії Counterpoint.

Продажі iPhone у Китаї зросли на 23% попри спад на ринку смартфонів
Фото: freepik

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Загальний китайський ринок смартфонів за період з січня до початку березня 2026 року скоротився на 4% у річному обчисленні. Навіть урядові субсидії, запроваджені на початку року, не змогли суттєво оживити млявий споживчий попит.

Секрет успіху Apple

Зростання Apple зумовлене кількома стратегічними факторами:

  • Агресивний маркетинг: популярність iPhone підтримали значні знижки на платформах електронної комерції.
  • Державна підтримка: базова модель iPhone 17 потрапила під дію державних програм субсидування, що зробило її доступнішою для широкого загалу.
  • Контроль витрат: завдяки жорсткому контролю над ланцюжком постачання Apple краще за конкурентів захищена від різкого подорожчання чипів пам'яті. Поки інші виробники перекладають ці витрати на покупців, Apple утримує ціни на колишньому рівні.

«Apple навряд чи піде шляхом підвищення цін. Натомість компанія бере частину тиску на маржу на себе, використовуючи ситуацію для потенційного розширення своєї частки ринку», — зазначають аналітики Counterpoint.

Android-виробники під тиском дефіциту

Китайські бренди опинилися у скрутному становищі через зростання вартості комплектуючих. Компанії OPPO та Vivo вже оголосили про підвищення цін на деякі існуючі моделі, яке набуває чинності цього місяця. Цей крок розглядається як спроба перевірити реакцію споживачів перед запуском смартфонів наступного покоління.

Водночас Huawei може опинитися у виграшній позиції. Орієнтація компанії на внутрішніх постачальників, які зазвичай пропонують нижчі ціни, ніж міжнародні виробники пам'яті, створює для неї «фінансову подушку». Очікується, що Huawei використає цю перевагу для агресивного захоплення частки в сегменті смартфонів низького та середнього цінового рівня.

Прогноз на 2026 рік

Аналітики очікують, що тиск на китайський ринок зберігатиметься з березня по травень. Певне полегшення прогнозують лише на початку червня, коли стартує традиційний торговий фестиваль «618» — один із найбільших онлайн-розпродажів у Китаї (типу «Чорної п’ятниці»), що супроводжується хвилею промоакцій та високою активністю покупців.

Проте глобальна проблема — дефіцит і висока вартість пам'яті — за прогнозами, триватиме протягом усього 2026 року. Це змусить виробників смартфонів робити складний вибір між контролем витрат, захистом прибутковості та виконанням планів із відвантаження продукції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами