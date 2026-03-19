Прибуток Alibaba впав на 67%: китайський техногігант робить ставку на монетизацію ШІ

Фінансові результати Alibaba Group Holding Ltd. за останній квартал розчарували інвесторів: чистий прибуток компанії обвалився, а зростання виторгу майже зупинилося. Це підкреслює критичну потребу лідера китайської електронної комерції швидше перетворювати свої дорогі розробки у сфері штучного інтелекту (ШІ) на реальні гроші, повідомляє Bloomberg.

За три місяці, що завершилися в грудні 2025 року, продажі компанії зросли лише на 2% — до 284,8 млрд юанів ($41,3 млрд), що не виправдало очікувань аналітиків. Водночас чистий прибуток впав на приголомшливі 67%. Це найгірший показник компанії з початку 2024 року.

Головними причинами падіння стали величезні витрати на маркетингові акції для боротьби з конкурентами та інвестиції в нові технології. На тлі цих новин акції Alibaba на біржі в США впали на 4%.

Нова стратегія

Щоб компенсувати втрати в основному бізнесі (електронній комерції), де панує жорстока конкуренція, Alibaba розпочала масштабну реструктуризацію. Основна мета — витиснути максимум прибутку з ШІ-портфеля:

Підвищення цін: компанія підняла вартість хмарних обчислень та послуг зберігання даних на суму до 34%.

Нові сервіси: цього тижня було запущено сервіс агентського ШІ під назвою Wukong для корпоративних клієнтів.

Alibaba Token Hub: створено новий бізнес-підрозділ під керівництвом гендиректора Едді Ву, який об'єднує всі ШІ-активи. Назва відсилає до «токенів» — одиниць обчислення в ШІ, за якими тепер будуть тарифікувати користувачів.

Перегони озброєнь: Китай проти США

Alibaba вважається фаворитом у китайських перегонах за створення загального штучного інтелекту (AGI). Компанія діє агресивніше за всіх місцевих конкурентів.

Alibaba зобов'язалася вкласти понад $53 млрд у ШІ протягом кількох років. Це значно більше, ніж у конкурентів всередині Китаю, хоча й менше за $650 млрд, які планують витратити американські техгіганти у 2026 році.

Хмарний підрозділ став бізнесом, що зростає найшвидше в групі Alibaba. Дохід від продуктів, пов’язаних із ШІ, демонструє тризначне зростання вже 10 кварталів поспіль.

Конкуренція з Tencent

Попри лідерські позиції на ринку хмарних технологій, Alibaba стикається з низкою серйозних викликів.

Перевага Tencent: новий тренд на агентський ШІ (у стилі OpenClaw) грає на руку Tencent. Завдяки екосистемі WeChat, Tencent має доступ до колосальних обсягів даних користувачів та контроль над тисячами додатків.

Втрата ключового розробника: компанію несподівано покинув Цзюньян Лінь, головний розробник моделей Qwen. Його вихід викликав хвилю запитань в індустрії щодо майбутнього передових досліджень Alibaba.

Витрати на залучення клієнтів: під час святкування Місячного Нового року Alibaba та її конкуренти (Tencent, ByteDance, Baidu) роздали мільярди юанів у вигляді бонусів і знижок, щоб залучити користувачів до своїх ШІ-додатків. Хоча використання моделі Qwen залишалося високим, такі акції суттєво тиснуть на бюджети компаній.

Власне залізо та боротьба за доставку

Гендиректор Едді Ву планує побудувати повний технологічний стек — від програмного забезпечення до «заліза». Чиповий підрозділ T-Head робить успіхи в залученні великих клієнтів, і Alibaba вже готує його до окремого лістингу на біржі, щоб зіграти на інтересі інвесторів до альтернатив Nvidia.

Водночас компанія продовжує виснажливу цінову війну в секторі швидкої доставки з Meituan та JD.com, яка триває вже понад рік. Минулого року Alibaba виділила 50 млрд юанів субсидій, щоб захистити свою частку ринку в цьому сегменті.