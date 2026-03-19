В Україні запустили систему eFood: як працюватиме та для кого

Кабмін ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту eFood — Єдиної державної електронної системи у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Ініціатива покликана кардинально змінити підхід до надання послуг у сфері та державного контролю, зробивши його прозорим, цифровим і зручним для бізнесу та громадян. Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.

eFood — це про швидкість, прозорість і довіру

«Ми фактично будуємо нову архітектуру державного контролю. eFood — це про швидкість, прозорість і довіру. Це про державу, яка працює як сервіс. Новий проект є частиною системної реформи Держпродспоживслужби, спрямованої на створення сучасної цифрової екосистеми, що відповідатиме європейським стандартам», — наголосив Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Це більше, ніж чергова ІТ-ініціатива. Це — спроба перезавантажити всю систему державного контролю: швидше, прозоріше, без зайвої бюрократії.

Запуск системи eFood безпосередньо пов’язаний із міжнародними зобов’язаннями України. Реформа реалізується відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, а також ключових регламентів Європейського Союзу у сфері безпечності харчових продуктів та офіційного контролю.

Йдеться не лише про технічне оновлення, а про повноцінну інтеграцію в європейську модель, де ключовими є простежуваність продукції, управління ризиками та цифровий обмін даними.

Єдина державна електронна система включатиме:

Єдиний портал сервісів Держпродспоживслужби — основну точку доступу до всіх послуг;

електронний кабінет користувача — для взаємодії бізнесу з державою;

електронну мапу привабливості регіонів — аналітичний інструмент для оцінки економічного та інвестиційного потенціалу;

мобільний додаток для інспекторів — для фото- та відеофіксації заходів державного контролю;

картку оператора ринку — цифровий профіль суб'єкта господарювання;

eФуд — як базову державну електронну систему у сфері безпечності харчових продуктів;

інші інформаційні системи, реєстри та модулі, що інтегруватимуться в єдине середовище.

У перспективі система об'єднає до 17 реєстрів і дозволить надавати понад 500 тисяч послуг щороку.

На старті система охопить 9 ключових послуг — від реєстрації потужностей до отримання дозволів і подання декларацій щодо кормів. Паралельно запускається Державний реєстр операторів ринку — ядро всієї системи, яке об'єднає дані з кількох існуючих реєстрів.