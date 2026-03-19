В Україні запустили систему eFood: як працюватиме та для кого

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 березня 2026, 13:53

В Україні запустили систему eFood: як працюватиме та для кого

Кабмін ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту eFood — Єдиної державної електронної системи у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Ініціатива покликана кардинально змінити підхід до надання послуг у сфері та державного контролю, зробивши його прозорим, цифровим і зручним для бізнесу та громадян. Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.

eFood — це про швидкість, прозорість і довіру

«Ми фактично будуємо нову архітектуру державного контролю. eFood — це про швидкість, прозорість і довіру. Це про державу, яка працює як сервіс. Новий проект є частиною системної реформи Держпродспоживслужби, спрямованої на створення сучасної цифрової екосистеми, що відповідатиме європейським стандартам», — наголосив Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Це більше, ніж чергова ІТ-ініціатива. Це — спроба перезавантажити всю систему державного контролю: швидше, прозоріше, без зайвої бюрократії.

Запуск системи eFood безпосередньо пов’язаний із міжнародними зобов’язаннями України. Реформа реалізується відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, а також ключових регламентів Європейського Союзу у сфері безпечності харчових продуктів та офіційного контролю.

Йдеться не лише про технічне оновлення, а про повноцінну інтеграцію в європейську модель, де ключовими є простежуваність продукції, управління ризиками та цифровий обмін даними.

Єдина державна електронна система включатиме:

  • Єдиний портал сервісів Держпродспоживслужби — основну точку доступу до всіх послуг;
  • електронний кабінет користувача — для взаємодії бізнесу з державою;
  • електронну мапу привабливості регіонів — аналітичний інструмент для оцінки економічного та інвестиційного потенціалу;
  • мобільний додаток для інспекторів — для фото- та відеофіксації заходів державного контролю;
  • картку оператора ринку — цифровий профіль суб'єкта господарювання;
  • eФуд — як базову державну електронну систему у сфері безпечності харчових продуктів;
  • інші інформаційні системи, реєстри та модулі, що інтегруватимуться в єдине середовище.

У перспективі система об'єднає до 17 реєстрів і дозволить надавати понад 500 тисяч послуг щороку.

На старті система охопить 9 ключових послуг — від реєстрації потужностей до отримання дозволів і подання декларацій щодо кормів. Паралельно запускається Державний реєстр операторів ринку — ядро всієї системи, яке об'єднає дані з кількох існуючих реєстрів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Rodion21 и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами