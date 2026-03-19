У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Львівська, Дніпропетровська, та Одеська області. Ці регіональні ринки забезпечили 61% лютневих продажів нових легковиків, повідомляє Укравтопром.
19 березня 2026, 13:36
Топ-5 регіонів за продажами авто: де українці купують найбільше
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Скільки придбано авто
- За місяць у столиці придбали — 1429 нових авто
- На Київщині — 454 од.
- У Львівській обл. — 265 од.
- У Дніпропетровській обл. — 258 од
- В Одеській обл. — 241 од.
Бестселером місяця на цих ринках, крім Одеської області, був кросовер TOYOTA RAV-4. В Одеській області частіше купували RENAULT Duster.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі