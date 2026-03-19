Топ-5 регіонів за продажами авто: де українці купують найбільше

У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Львівська, Дніпропетровська, та Одеська області. Ці регіональні ринки забезпечили 61% лютневих продажів нових легковиків, повідомляє Укравтопром.

Скільки придбано авто

За місяць у столиці придбали — 1429 нових авто

На Київщині — 454 од.

У Львівській обл. — 265 од.

У Дніпропетровській обл. — 258 од

В Одеській обл. — 241 од.

Бестселером місяця на цих ринках, крім Одеської області, був кросовер TOYOTA RAV-4. В Одеській області частіше купували RENAULT Duster.