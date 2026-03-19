Україна та Австралія на шляху до скасування подвійного оподаткування: Кабмін схвалив законопроєкт

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Закону України «Про ратифікацію Конвенції між урядом України та урядом Австралії про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням та Протоколу до неї». Також уряд прийняв проєкт розпорядження про подання документа на ратифікацію Верховною Радою. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Чому це важливо

Конвенція між Україною та Австралією дозволить уникнути подвійного оподаткування, зробить податкові правила більш передбачуваними для бізнесу та сприятиме розвитку двостороннього економічного співробітництва.

Конвенція визначає правила розподілу прав оподаткування між Україною та Австралією щодо доходів, які отримуються резидентами однієї держави з джерел в іншій державі.

Також передбачено встановлення обмеження ставок оподаткування, зокрема:

дивіденди — 5% (за умови володіння не менше ніж 10% капіталу компанії);

проценти — 5% для фінансових установ та 10% в інших випадках;

роялті — 10%.

Окрім того, Конвенція передбачає:

механізми усунення подвійного оподаткування;

обмін податковою інформацією між компетентними органами обох держав;

процедуру взаємного узгодження для врегулювання можливих податкових спорів.

Що далі

Для того, щоб нові правила почали діяти, законопроєкт має бути проголосований у Верховній Раді. Після завершення всіх внутрішньодержавних процедур в обох країнах та офіційного обміну повідомленнями Конвенція та Протокол наберуть чинності.

У Міністерстві фінансів очікують, що цей крок суттєво покращить інвестиційний клімат, підвищить прозорість відносин із податковими органами та дасть поштовх для активізації торговельно-економічного співробітництва між Україною та Австралією.