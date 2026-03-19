19 березня 2026, 11:37

Від 150,000 до нуля: найгучніші прогнози щодо біткоїна на 2026 рік

З кінця лютого 2026 року біткоїн демонструє обережне зростання. Однак це радше відновлювальна динаміка, ніж повноцінний висхідний тренд. За останні тижні ціна з труднощами повернулася в діапазон 70,000−75,000 доларів, фактично до рівнів початку лютого. Тож говорити про формування нового стійкого імпульсу зростання поки що зарано. На цьому тлі аналітики XFINE зазначають, що ринок перебуває у фазі переоцінки очікувань, а подальший рух залежатиме не від короткострокового ажіотажу, а від балансу інституційного попиту та глобальної ліквідності.

Аналітики JPMorgan Chase оцінюють справедливу вартість біткоїна в діапазоні 70,000−85,000 доларів у базовому сценарії на 2026 рік, зазначаючи, що поточні рівні близькі до рівноважних за нинішніх дохідностей облігацій та інфляції. При цьому у стресовому сценарії банк допускає зниження до 60,000, якщо грошово-кредитна політика ФРС США залишатиметься жорсткою довше, ніж очікується.

У Goldman Sachs дотримуються схожої логіки, але допускають ширший діапазон. У лютневому огляді банк зазначає, що протягом 2026 року біткоїн може торгуватися в коридорі 65,000−100,000 доларів, причому верхня межа можлива у разі ослаблення долара та припливу коштів у ризикові активи. В іншому випадку, за оцінками банку, ринок може залишатися в діапазоні близько 70,000−80,000 без вираженого тренду.

Найбільша у світі керуюча компанія BlackRock у своїх березневих коментарях не дає точного таргета, однак вказує на сценарій поступового зростання в напрямку 100,000−120,000 доларів за умови збереження стабільних притоків у ETF. При цьому в BlackRock підкреслюють, що ключовим драйвером стає саме інституційний попит, який має повільніший, але більш стабільний характер порівняно з роздрібними циклами минулих років.

Серед інвесторів найбільш агресивні оцінки зберігаються у Cathie Wood з ARK Invest. В інтерв'ю Bloomberg у березні 2026 року вона підтвердила довгострокову ціль вище 500,000 доларів до 2030 року. Водночас на найближчий рік її команда розглядає діапазон 80,000−150,000 як реалістичний за умови продовження інституційного накопичення. Більш консервативний сценарій ARK передбачає утримання ціни в зоні 70,000−90,000 за відсутності нових драйверів.

Важливу роль у формуванні очікувань відіграє корпоративний сектор. Глава MicroStrategy Michael Saylor у виступах лютого-березня 2026 року говорив про потенціал руху вище 150,000 доларів у середньостроковій перспективі, пов’язуючи це з обмеженою пропозицією після халвінгу та продовженням накопичення з боку публічних компаній. Водночас він визнає, що у короткостроковому горизонті ринок може залишатися в діапазоні 60,000−90,000.

Аналітики XFINE звертають увагу, що поточна структура ринку суттєво відрізняється від попередніх циклів. Частка довгострокових утримувачів залишається високою, а обсяг ліквідної пропозиції обмежений, що створює умови для різких рухів у разі появи нового капіталу. Однак поки що притоки залишаються помірними, що призводить до затяжної консолідації поблизу поточних рівнів.

Важливим фактором залишається політика ФРС США. За збереження поточних процентних ставок тиск на ринок ризикових активів може обмежувати зростання, утримуючи біткоїн у діапазоні 65,000−80,000. У разі переходу до пом’якшення політики у другому півріччі можливий рух до 100,000 і вище, що збігається з оцінками більшості великих учасників ринку.

У середині 2026 року, за оцінками XFINE, ключовим стане питання стійкості інституційних потоків. Якщо ETF продовжать залучати капітал, ринок може поступово зміститися до діапазону 90,000−110,000. У разі ослаблення інтересу ймовірне збереження бокової динаміки з періодичними відкатами до 60,000−70,000.

Таким чином, консенсус-прогноз на 2026 рік можна охарактеризувати як помірно позитивний, але без очікувань вибухового зростання. Більшість банків і керуючих компаній сходяться на тому, що біткоїн торгуватиметься в широкому діапазоні 65,000−120,000 доларів, де рух вгору залежатиме від макроекономічних умов і припливу інституційного капіталу.

Однак, як зазначають аналітики XFINE, існують і більш негативні сценарії. Так, стратеги банку Standard Chartered у березневому огляді допускають зниження біткоїна в діапазон 50,000−60,000 доларів у разі погіршення глобальної ліквідності та відтоку коштів з ETF, а їхні колеги з Morgan Stanley не виключають ще глибших просідань на тлі регуляторного тиску — аж до 45,000−50,000. Але і це ніщо порівняно з прогнозами інвестора та глави Euro Pacific Capital Пітера Шиффа (Peter Schiff), який продовжує називати біткоїн фінансовою бульбашкою, допускає його падіння в район 20,000 доларів, а в більш довгостроковій перспективі — і повне обнулення головної криптовалюти.

Аналітичний відділ XFINE

Джерело: Мінфін
