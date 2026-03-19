BTC опустився до $70 000, біткоїн-кит розпродав чергову партію монет: що нового на крипторинку

Біткоїн опустився до $70 000 на тлі збереження ставки ФРС

У середу, 18 березня, ФРС США зберегла ставку у діапазоні 3,5−3,75%. На тлі рішення ФРС ціна першої криптовалюти пішла вниз.

На момент написання новини біткоїн опустився до $70 213. За останню добу актив знизився на 5%.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння. Ethereum за останні 24 години знизився на 6,63% до $2 167.

На тлі падіння цін на крипторинку різко зросли обсяги ліквідацій. За даними CoinGlass, за останню добу загальний обсяг примусового закриття позицій перевищив $575 млн. Під ліквідації потрапили понад 157 500 трейдерів, причому найбільші втрати зазнали власники лонг-позицій — $486 млн.

Біткоїн-кит епохи 2013 року розпродав чергову партію монет на $71,6 млн

На крипторинок повернувся один із «давніх» інвесторів, чия витримка перетворила скромні вкладення на сотні мільйонів доларів. 18 березня невідомий великий власник продав 1 000 BTC, що за поточним курсом становить приблизно $71,6 млн.

За даними аналітика EmberCN, активність кита збіглася з локальним відновленням ринку, проте одразу після продажу ціна першої криптовалюти скорегувалася до $70 000.

Історія успіху: від $332 до $94 000

Цей інвестор є справжнім ветераном індустрії:

Точка входу: у листопаді 2013 року він придбав 5000 BTC. На той момент один біткоїн коштував $332, а вся закупка обійшлася йому приблизно в $1,66 млн.

Стратегія виходу: після 11 років очікування кит почав фіксувати прибуток у листопаді 2024 року.

Попередні продажі: у серпні 2025 року було реалізовано 1000 BTC, а в січні 2026 року — ще 500 BTC.

На сьогоднішній день інвестор перевів на біржу Binance загалом 3500 BTC.

Загальна сума реалізації: приблизно $332 млн.

Середня ціна продажу: $94 786 за монету.

Чистий прибуток: склав неймовірні $330 млн.

Попри масштабні розпродажі, гаманець кита ще далеко не порожній. За даними аналітичної платформи Arkham Intelligence, на його адресі все ще залишається 1500 BTC, ринкова вартість яких перевищує $106 млн.

Вплив на ринок

Подібні рухи «древніх» монет часто сприймаються трейдерами як тривожний сигнал, оскільки свідчать про бажання довгострокових тримачів виходити в кеш на поточних рівнях. Це створює додатковий тиск на ціну та може провокувати короткострокові падіння, що ми і спостерігаємо після даної транзакції.

Швидкість у 60 разів вища: транзакції між Ethereum та L2-мережами підтверджуватимуться за секунди

Екосистема Ethereum готується до масштабного технологічного оновлення, яке дозволить скоротити час очікування переказів між основною мережею та протоколами другого рівня (L2) на 98%. Замість нинішніх 13 хвилин операції триватимуть лише 13 секунд.

Про розробку нового механізму швидкого підтвердження (Fast Confirmation Rule, FCR) повідомив дослідник екосистеми Джуліан Ма.

Сьогодні користувачі криптомостів змушені чекати тривалий час, доки транзакція отримає статус повної фінальності. Більшість бірж та L2-проєктів використовують правило «k-deep» (очікування певної кількості блоків), що займає близько 13 хвилин. Хоча це вважається безпечним, такий підхід не дає формальних гарантій і суттєво уповільнює роботу децентралізованих фінансів (DeFi).

Нове правило докорінно змінює логіку перевірки: замість того, щоб просто рахувати нові блоки, система в реальному часі аналізує атестації (підтвердження) валідаторів.

Механізм базується на двох ключових припущеннях:

Швидкість мережі: повідомлення від валідаторів мають доходити за лічені секунди.

Децентралізація: жоден із учасників не повинен контролювати понад 25% усього ETH, що перебуває у стейкінгу.

За словами Джуліана Ма, ці умови є м’якшими за вимоги повної фінальності Ethereum, проте їх цілком достатньо для безпечного та блискавичного підтвердження більшості повсякденних транзакцій.

Головна перевага FCR полягає у простоті інтеграції:

Жодних складних оновлень: для запуску правила не потрібно проводити хардфорк (загальномережеве оновлення коду).

Готовність клієнтів: розробники вже впроваджують механізм у програмне забезпечення вузлів (клієнти) та API.

Автономність: кожен вузол зможе активувати це правило самостійно, не чекаючи координації з усією мережею.

Очікується, що криптобіржі, L2-мережі та інфраструктурні сервіси зможуть підключити FCR з мінімальними технічними правками, що зробить взаємодію з Ethereum майже миттєвою для кінцевого користувача.

Крипторезерви Бутану тануть: суверенний фонд королівства вивів ще $72 млн у біткоїнах

Уряд Бутану продовжує активно скорочувати свої запаси першої криптовалюти. Протягом 17 та 18 березня 2026 року з гаманців суверенного фонду країни було переказано загалом 973 BTC, ринкова вартість яких на момент транзакцій склала понад $72,32 млн.

За даними аналітичної платформи Arkham Intelligence, кошти виводилися частинами: спочатку транш на $27,8 млн, а наступного дня — ще $44,44 млн. Операції здійснювалися з рахунків компанії Druk Holding and Investments, яка офіційно керує цифровими активами королівства.

Бутан обрав стратегію регулярної реалізації активів, проте останні транзакції виглядають масштабнішими за звичні:

Інституційна торгівля: близько $1,52 млн було спрямовано на платформу QCP Capital, що свідчить про підготовку до продажу через професійних маркетмейкерів.

Загальний обсяг за рік: з початку 2026 року країна вже реалізувала біткоїнів на суму понад $110 млн. Зазвичай уряд продавав активи невеликими партіями по $5−10 млн, але березневі перекази суттєво перевищили цей ліміт.

На піку свого криптоінвестиційного шляху (у жовтні минулого року) Бутан володів понад 13 000 BTC. Наразі ж у розпорядженні фонду залишилося лише 4 453 BTC (понад $312 млн), що втричі менше за максимальні показники.

Чому стратегія змінилася: