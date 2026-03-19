ЄС посилює утилізацію авто: що зміниться у 2026 році

Нове правило ЄС щодо утилізації старих автомобілів має на меті заборонити простий перепродаж машин, які вважаються старими або небезпечними для руху. Йдеться про транспорт, який вже не відповідає вимогам і може становити ризик на дорозі. Особливо сильно ці зміни торкнуться пенсіонерів, у яких автомобіль більше не має чинного техогляду (TÜV), пише Аusnews.de.

ЄС посилює утилізацію авто

Важливо розуміти: нове правило ЄС щодо утилізації старих автомобілів стосується не тільки пенсіонерів, а й усіх власників машин. Однак саме літнім людям варто звернути на це особливу увагу, тому що зміни безпосередньо торкнуться і їх. Тому виникає питання — у чому суть нових правил і на що пенсіонерам потрібно буде звертати увагу в майбутньому?

За допомогою цієї постанови ЄС хоче оновити діючі норми щодо утилізації автомобілів, які були прийняті ще у 2000 році.

Головна мета — зробити правила більш сучасними: посилити екологічні вимоги, збільшити частку переробки та домогтися того, щоб старі автомобілі не просто зникали з ринку, а правильно й безпечно утилізувалися, як зазначають представники автомобільної галузі Шлезвіг-Гольштейна.

Наразі в проєкті передбачені такі зміни:

При кожній зміні власника потрібно буде офіційно підтвердити, що автомобіль не вважається «старим транспортним засобом» і може далі використовуватися.

Найімовірніше, для цього підійде чинний протокол техогляду (HU), який підтверджує, що машина справна і допущена до експлуатації. Якщо ж термін техогляду

вже минув, одного цього документа буде недостатньо — тоді знадобиться додатковий висновок про те, що автомобіль все ще придатний для їзди.

Загалом процедуру приватних продажів планують спростити, але це не стосуватиметься продажів через інтернет. Навпаки, при розміщенні оголошення на таких платформах, як mobile.de або AutoScout24, у майбутньому можуть відразу вимагати завантаження технічних документів на автомобіль.

Для літніх автомобілістів це означає насамперед одне: у майбутньому вже не вийде просто зробити кілька фотографій машини і швидко виставити її на продаж на будь-якому онлайн-майданчику. Тепер тим, хто хоче продати автомобіль, доведеться враховувати більш суворі вимоги та заздалегідь готувати необхідні документи.

Для багатьох пенсіонерів це також означає, що продати машину швидко і відразу отримати гроші, як раніше, вже не вийде. Процес може зайняти більше часу і вимагати додаткових кроків, наприклад, підтвердження технічного стану автомобіля.

У підсумку продаж автомобіля стане складнішим і забиратиме більше часу. Тому тим, хто розраховує продати машину, щоб збільшити дохід до пенсії та мати більше грошей у старості, варто заздалегідь підготуватися та враховувати нові правила.

Постанова про утилізацію старих автомобілів у Німеччині у 2026 році: пенсіонерам поки що не потрібно реагувати

Поки що автомобілістам, у тому числі пенсіонерам, не варто хвилюватися. Незважаючи на повідомлення в деяких ЗМІ про те, що нове правило ЄС почне діяти вже з 2026 року, це не зовсім так.

На середину березня 2026 року постанова про утилізацію старих автомобілів вже узгоджена на політичному рівні, але ще не набула чинності повністю. Як пояснює Федеральна асоціація вторинної сировини та утилізації, документ поки що не пройшов усі формальні процедури.

Щоб правило стало обов'язковим, його мають остаточно затвердити Європейський парламент і Рада ЄС, а потім опублікувати в офіційному віснику. Лише через 20 днів після публікації воно почне діяти з юридичної точки зору.