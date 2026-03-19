Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
19 березня 2026, 10:24

Чехія змінює правила перебування іноземців: що потрібно знати

У Чехії готуються до суттєвого оновлення правил перебування іноземців. Уряд країни вже схвалив відповідний закон, який реформує систему оформлення документів і посилює контроль за міграційними процесами. Про це пише Visitukraine.today з посиланням на mv.gov.cz.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що потрібно знати

Нововведення не змінюють базові умови отримання дозволу на проживання та не стосуються притулку чи тимчасового захисту. Водночас вони суттєво змінюють саму процедуру взаємодії іноземців із державними органами.

Головна зміна — цифровізація всіх процедур

Одне з ключових нововведень — перехід до онлайн-системи подання заяв. Іноземці зможуть:

  • подавати документи на проживання дистанційно;
  • комунікувати з державними органами онлайн;
  • отримувати рішення швидше завдяки автоматизації процесів.

Це означає поступову відмову від паперових заяв і черг, які досі залишалися однією з головних проблем міграційної системи.

Більше відповідальності для роботодавців і організацій

Новий закон також передбачає посилення відповідальності для тих, хто запрошує іноземців до Чехії. Йдеться про роботодавців, університети, спортивні організації. Саме ці сторони тепер нестимуть більше відповідальності за дотримання правил перебування запрошених осіб.

Можуть змінити квоти на в'їзд іноземців

Закон також відкриває можливість для розширення квот на в'їзд іноземців залежно від країни походження та мети перебування. Це означає, що Чехія зможе гнучкіше реагувати на потреби ринку праці та освітньої сфери.

Швидше анулювання дозволів на проживання

Ще одна важлива зміна — прискорення процедури анулювання дозволів на проживання. Це стосуватиметься іноземців, які порушують закон чи становлять загрозу громадському порядку. Таким чином держава посилює контроль за дотриманням правил перебування.

Обов’язкова реєстрація громадян ЄС

Нові правила вводять обов’язкову реєстрацію для громадян ЄС, які перебувають у Чехії понад 90 днів. Раніше ця процедура була добровільною, але тепер стане обов’язковою, що дозволить державі краще відстежувати міграційні процеси навіть у межах Європейського Союзу.

Коли нові правила набудуть чинності

Закон ще має пройти всі етапи ухвалення — його повинен затвердити парламент і підписати президент. Очікується, що нові правила почнуть діяти разом із запуском цифрової системи в найближчі роки.

Фактично Чехія рухається до більш сучасної та контрольованої міграційної моделі. Водночас це означає і більшу відповідальність для самих іноземців: будь-які порушення можуть швидше призвести до втрати дозволу на проживання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 45 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами