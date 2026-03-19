Чехія змінює правила перебування іноземців: що потрібно знати

У Чехії готуються до суттєвого оновлення правил перебування іноземців. Уряд країни вже схвалив відповідний закон, який реформує систему оформлення документів і посилює контроль за міграційними процесами. Про це пише Visitukraine.today з посиланням на mv.gov.cz.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що потрібно знати

Нововведення не змінюють базові умови отримання дозволу на проживання та не стосуються притулку чи тимчасового захисту. Водночас вони суттєво змінюють саму процедуру взаємодії іноземців із державними органами.

Головна зміна — цифровізація всіх процедур

Одне з ключових нововведень — перехід до онлайн-системи подання заяв. Іноземці зможуть:

подавати документи на проживання дистанційно;

комунікувати з державними органами онлайн;

отримувати рішення швидше завдяки автоматизації процесів.

Це означає поступову відмову від паперових заяв і черг, які досі залишалися однією з головних проблем міграційної системи.

Більше відповідальності для роботодавців і організацій

Новий закон також передбачає посилення відповідальності для тих, хто запрошує іноземців до Чехії. Йдеться про роботодавців, університети, спортивні організації. Саме ці сторони тепер нестимуть більше відповідальності за дотримання правил перебування запрошених осіб.

Можуть змінити квоти на в'їзд іноземців

Закон також відкриває можливість для розширення квот на в'їзд іноземців залежно від країни походження та мети перебування. Це означає, що Чехія зможе гнучкіше реагувати на потреби ринку праці та освітньої сфери.

Швидше анулювання дозволів на проживання

Ще одна важлива зміна — прискорення процедури анулювання дозволів на проживання. Це стосуватиметься іноземців, які порушують закон чи становлять загрозу громадському порядку. Таким чином держава посилює контроль за дотриманням правил перебування.

Обов’язкова реєстрація громадян ЄС

Нові правила вводять обов’язкову реєстрацію для громадян ЄС, які перебувають у Чехії понад 90 днів. Раніше ця процедура була добровільною, але тепер стане обов’язковою, що дозволить державі краще відстежувати міграційні процеси навіть у межах Європейського Союзу.

Коли нові правила набудуть чинності

Закон ще має пройти всі етапи ухвалення — його повинен затвердити парламент і підписати президент. Очікується, що нові правила почнуть діяти разом із запуском цифрової системи в найближчі роки.

Фактично Чехія рухається до більш сучасної та контрольованої міграційної моделі. Водночас це означає і більшу відповідальність для самих іноземців: будь-які порушення можуть швидше призвести до втрати дозволу на проживання.