Менше паперів, більше контролю: як Кабмін змінив правила будівництва приватних будинків

Кабмін змінив правила будівництва приватних будинків. Тепер звести власний будинок стало швидше, однак для забудовників з’явилися нові обмеження. Відповідні зміни передбачає постанова уряду № 305 від 4 березня 2026 року.

Спрощення правил для приватних будинків

Головна новина — фактичне скасування будівельних паспортів для невеликих об'єктів. Якщо ви плануєте звести садовий будиночок, дачу чи повноцінний дім площею до 200 кв. м (і не вище двох поверхів), процедура стала максимально швидкою.

Замість стосу паперів тепер потрібна лише схема намірів забудови. Її готує сертифікований архітектор або інженер, який сам вносить дані в електронну систему.

По суті, це ваш цифровий «квиток» на будівництво, де вказано:

де саме на ділянці стоятиме дім;

як він виглядатиме (фасади та плани);

куди підключатимуться мережі.

Це суттєво економить час, проте цифровізація означає, що держава бачить кожен ваш крок у режимі реального часу.

Де не діє спрощена процедура будівництва

Спрощена процедура — не універсальний інструмент. Якщо ваша ділянка розташована в історичному центрі міста або в межах охоронних зон пам'яток, готуйтеся до класичного «квесту». Там, де архітектурна спадщина під загрозою, старі добрі погодження нікуди не зникли.

Правила для таунхаусів і котеджних містечок

Найбільше зміни відчують забудовники таунхаусів та котеджних містечок. Раніше вони часто «дробили» великі проєкти на купу дрібних приватних будинків, щоб не проходити складні експертизи та перевірки. Тепер цю лазівку закрили.

Будинки зі спільними стінами (дуплекси, таунхауси) або об'єкти з єдиною концепцією продажу тепер офіційно вважаються повноцінними будівельними проєктами. Хочете будувати на продаж? Проходьте повну процедуру, отримуйте всі дозволи та відповідайте за безпеку за всією суворістю закону.