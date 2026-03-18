18 березня 2026, 19:25

Виживання замість розвитку: українці витрачають 84% доходів на базові потреби

Переважна більшість місячного бюджету українців іде на покриття базових життєвих потреб, залишаючи статистичний мінімум на дозвілля чи заощадження. Громадяни змушені спрямовувати на товари та послуги першої необхідності до 84% своїх доходів, що радикально відрізняється від показників європейських держав. Про це йдеться у дослідженні Deloitte Ukraine 18 березня.

Переважна більшість місячного бюджету українців іде на покриття базових життєвих потреб, залишаючи статистичний мінімум на дозвілля чи заощадження.

Прірва у структурі витрат: Україна проти ЄС

Згідно з даними звіту, структура витрат українських домогосподарств фактично зведена до моделі фізичного виживання. Виділяючи на їжу, ліки, комунальні послуги та транспорт 84% свого місячного бюджету, українці опиняються в жорстких фінансових лещатах.

Для порівняння, у країнах Західної Європи цей тягар є значно меншим. Наприклад, у Німеччині та Нідерландах частка витрат на аналогічні базові потреби становить цілком комфортні 56−59%, що дозволяє населенню вільно розпоряджатися майже половиною своїх заробітків.

Відмова від відпочинку та фінансові мрії

Наслідком тотального домінування базових витрат в Україні є критичне скорочення фінансування всіх інших сфер життя. Найменше громадяни можуть дозволити собі витрачати на дозвілля та відпочинок — на цю статтю припадає мізерний 1% місячного бюджету. Натомість у європейських країнах на розваги, подорожі та культурні заходи люди стабільно виділяють 16−17% своїх доходів.

Водночас опитування демонструє, що респонденти чітко усвідомлюють дисбаланс власних фінансів. В ідеальній моделі (так званому «бажаному» бюджеті) українці прагнули б:

  • Скоротити частку витрат на виживання майже вдвічі — до 46%.
  • Збільшити фінансування дозвілля до 19%.
  • Спрямувати вивільнені кошти на формування заощаджень та інвестиції — до 19%.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

RobinG
RobinG
18 березня 2026, 20:22
Удивительно! и неожидано! а сейчас еще топливо доражает автоматом продукты питания, мобильная связь… Через полгода будет 99%.
TAN72
TAN72
18 березня 2026, 20:44
Гои должны думать о работе и еде
kadaad1988
kadaad1988
18 березня 2026, 20:46
А всякие со сцены майдана 2014-го рассказывали нам, что жить станет лучше, жить станет веселее!!!
