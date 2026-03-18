Виживання замість розвитку: українці витрачають 84% доходів на базові потреби

Переважна більшість місячного бюджету українців іде на покриття базових життєвих потреб, залишаючи статистичний мінімум на дозвілля чи заощадження. Громадяни змушені спрямовувати на товари та послуги першої необхідності до 84% своїх доходів, що радикально відрізняється від показників європейських держав. Про це йдеться у дослідженні Deloitte Ukraine 18 березня.

Прірва у структурі витрат: Україна проти ЄС

Згідно з даними звіту, структура витрат українських домогосподарств фактично зведена до моделі фізичного виживання. Виділяючи на їжу, ліки, комунальні послуги та транспорт 84% свого місячного бюджету, українці опиняються в жорстких фінансових лещатах.

Для порівняння, у країнах Західної Європи цей тягар є значно меншим. Наприклад, у Німеччині та Нідерландах частка витрат на аналогічні базові потреби становить цілком комфортні 56−59%, що дозволяє населенню вільно розпоряджатися майже половиною своїх заробітків.

Відмова від відпочинку та фінансові мрії

Наслідком тотального домінування базових витрат в Україні є критичне скорочення фінансування всіх інших сфер життя. Найменше громадяни можуть дозволити собі витрачати на дозвілля та відпочинок — на цю статтю припадає мізерний 1% місячного бюджету. Натомість у європейських країнах на розваги, подорожі та культурні заходи люди стабільно виділяють 16−17% своїх доходів.

Водночас опитування демонструє, що респонденти чітко усвідомлюють дисбаланс власних фінансів. В ідеальній моделі (так званому «бажаному» бюджеті) українці прагнули б: