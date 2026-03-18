BMW електризує легенду: у Мюнхені представили нову i3 на базі 3 серії (фото)

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
18 березня 2026, 18:46

BMW електризує легенду: у Мюнхені представили нову i3 на базі 3 серії (фото)

Десятиліттями BMW 3 серії була найпопулярнішою моделлю німецького концерну та символом професійного успіху. Тепер баварці офіційно переносять цю легенду в електричну епоху.

BMW електризує легенду: у Мюнхені представили нову i3 на базі 3 серії (фото)
Фото: BMW

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У середу, 18 березня 2026 року, компанія BMW презентувала в Мюнхені повністю електричний седан i3. Це вже друга модель у лінійці нового покоління після вересневого дебюту кросовера iX3. Новинка отримала покращену систему зарядки та інноваційний цифровий інтерфейс.

900 км на одному заряді

BMW не просто змінила двигун, а суттєво підняла планку характеристик для своєї найважливішої моделі:

  • Запас ходу: вражаючі 900 кілометрів (за циклом WLTP) при повному заряді батареї.
  • Швидка зарядка: всього 10 хвилин на станції швидкої зарядки додають автомобілю 400 км ходу.

Першою на ринок виходить модифікація BMW i3 50 xDrive. Завдяки двом електродвигунам (на передній та задній осях) автомобіль отримав вражаючі характеристики:

  • Сумарна потужність: 345 кВт / 469 к.с.
  • Максимальний крутний момент: 645 Нм.

Новинку оснащено силовою установкою шостого покоління BMW. В її основі — 800-вольтна батарея з новими циліндричними елементами, які забезпечують на 20% вищу щільність енергії.

Габарити нового автомо становлять приблизно 4,76 м у довжину при колісній базі майже 2,9 м.

Паралельно BMW представила оновлену версію «м'якого гібрида» (mild hybrid) з двигуном внутрішнього згоряння. Візуально вона буде ідентичною до електричної i3, хоча випускатиметься на інших потужностях. У майбутньому також очікується поява плагін-гібрида (PHEV).

За даними Ars technica, інтер'єр дуже схожий на iX3, тільки з меншим простором над головою, що означає наявність фізичних кнопок на центральній консолі та трапецієподібної сенсорної інформаційно-розважальної системи.

Також є дисплей Panoramic Vision та вбудований персональний помічник зі штучним інтелектом та розпізнаванням мовлення на базі Alexa. На задніх сидіннях достатньо місця завдяки перевагам компонування електромобіля, хоча пасажири задніх сидінь сидять трохи вище, ніж спереду.

Конкуренція з Tesla та BYD

Стратегія ідентичного дизайну для електрокарів та авто на пальному стає трендом — аналогічний підхід вже використовують Mercedes-Benz (модель GLC) та Porsche (Cayenne Electric). Проте для BMW це велика ставка:

Конкуренція: мета нової i3 — кинути виклик лідерам ринку електромобілів, таким як Tesla та китайській BYD.

Попит: якщо інтерес до нових авто 3 серії виявиться нижчим за очікування, модернізований завод у Мюнхені ризикує залишитися недовантаженим.

Ціна

Аналітики Bloomberg зазначають, що ціни на електрокари та авто з ДВС у преміум-сегменті поступово зрівнюються, що полегшує вибір споживачам. Офіційну вартість нової i3 поки не оголошено.

Ера Neue Klasse

Нова i3 базується на інноваційній платформі Neue Klasse, у розробку якої BMW інвестувала понад 10 млрд євро. До наступного року компанія планує випустити понад 40 нових або оновлених моделей на цій базі, включаючи 7 серію та кросовер X5.

Цікаво, що нинішня i3 не має нічого спільного з однойменним дивним хетчбеком, який випускався з 2013 по 2022 рік. Тоді BMW шукала «першопрохідців», сьогодні ж її мета — пересадити на електротягу своїх відданих фанатів.

З моменту дебюту у 1975 році 3-я серія BMW здобула репутацію спортивного автомобіля з відмінною керованістю та стала найуспішнішою моделлю бренду. Після семи поколінь планка очікувань залишається дуже високою: і шанувальники, і критики сподіваються, що нова версія підтвердить статус лінійки як втілення «чистого задоволення від водіння».

BMW 3 серії 1975−1982

Модернізація легендарного заводу

Для запуску i3 завод у Мюнхені пройшов наймасштабнішу реконструкцію за останні 100 років. Побудовано новий кузовний цех та інноваційну лінію збирання. Це підкреслює ставку BMW на те, що майбутнє бренду — електричне.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
