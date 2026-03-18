Іпотечні ставки у США злетіли до річного максимуму: війна на Близькому Сході гальмує ринок нерухомості

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 березня 2026, 18:25

Іпотечні ставки у США злетіли до річного максимуму: війна на Близькому Сході гальмує ринок нерухомості

Вартість іпотечного кредитування в Сполучених Штатах минулого тижня продемонструвала різкий стрибок, сягнувши найвищого рівня з початку 2026 року. Це призвело до значного падіння активності у сфері рефінансування, оскільки позичальники змушені адаптуватися до нових економічних реалій, повідомляє Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Згідно з даними Асоціації іпотечних банкірів (MBA), оприлюдненими в середу, 18 березня, середня контрактна ставка за 30-річною фіксованою іпотекою зросла на 11 базисних пунктів — до 6,30% за тиждень, що завершився 13 березня. Сукупне зростання за останні два тижні стало наймасштабнішим з квітня минулого року.

Фактор війни та інфляційний тиск

Стрімке подорожчання житлових кредитів синхронізувалося з різким зростанням доходності 10-річних казначейських облігацій США. Головним драйвером ринку став воєнний конфлікт з Іраном, який спровокував побоювання щодо нового витка інфляції через енергетичну кризу.

Найбільш відчутно злетіли ставки на п'ятирічні іпотечні кредити з регульованою ставкою (ARM) — минулого тижня вони підскочили майже на 40 базисних пунктів, що є рекордним зростанням з початку 2024 року.

Очікування від ФРС та нафтовий шок

Сьогодні, пізніше ввечері, завершується дводенне засідання Федеральної резервної системи (ФРС). Більшість аналітиків очікують, що регулятор залишить відсоткові ставки незмінними. Проте основна увага прикута до того, як офіційні особи оцінюють «нафтовий шок».

Зупинка постачань сировини з Перської затоки загрожує США двома проблемами одночасно:

  • Прискорення інфляції через дорогі енергоносії.
  • Уповільнення економічного зростання у разі тривалого дефіциту нафти.

Реакція споживачів: рефінансування на паузі

Ринок миттєво відреагував на нові цифри.

Попит на рефінансування: кількість заявок обвалилася на 18,5% за тиждень — це найстрімкіше падіння в цьому році. Позичальники, які планували переглянути умови своїх кредитів, вирішили почекати.

Купівля житла: хоча активність покупців незначно зростала три тижні поспіль, експерти попереджають про можливе послаблення попиту напередодні ключового весняного сезону продажів.

Про дослідження

Опитування MBA, яке проводиться щотижня з 1990 року, базується на відповідях іпотечних банкірів, комерційних банків і ощадних установ. Дані охоплюють понад 75% усіх роздрібних заявок на іпотечні кредити у США, що робить цей звіт ключовим індикатором стану ринку нерухомості.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає dondid и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами