Іпотечні ставки у США злетіли до річного максимуму: війна на Близькому Сході гальмує ринок нерухомості

Вартість іпотечного кредитування в Сполучених Штатах минулого тижня продемонструвала різкий стрибок, сягнувши найвищого рівня з початку 2026 року. Це призвело до значного падіння активності у сфері рефінансування, оскільки позичальники змушені адаптуватися до нових економічних реалій, повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними Асоціації іпотечних банкірів (MBA), оприлюдненими в середу, 18 березня, середня контрактна ставка за 30-річною фіксованою іпотекою зросла на 11 базисних пунктів — до 6,30% за тиждень, що завершився 13 березня. Сукупне зростання за останні два тижні стало наймасштабнішим з квітня минулого року.

Фактор війни та інфляційний тиск

Стрімке подорожчання житлових кредитів синхронізувалося з різким зростанням доходності 10-річних казначейських облігацій США. Головним драйвером ринку став воєнний конфлікт з Іраном, який спровокував побоювання щодо нового витка інфляції через енергетичну кризу.

Найбільш відчутно злетіли ставки на п'ятирічні іпотечні кредити з регульованою ставкою (ARM) — минулого тижня вони підскочили майже на 40 базисних пунктів, що є рекордним зростанням з початку 2024 року.

Очікування від ФРС та нафтовий шок

Сьогодні, пізніше ввечері, завершується дводенне засідання Федеральної резервної системи (ФРС). Більшість аналітиків очікують, що регулятор залишить відсоткові ставки незмінними. Проте основна увага прикута до того, як офіційні особи оцінюють «нафтовий шок».

Зупинка постачань сировини з Перської затоки загрожує США двома проблемами одночасно:

Прискорення інфляції через дорогі енергоносії.

Уповільнення економічного зростання у разі тривалого дефіциту нафти.

Реакція споживачів: рефінансування на паузі

Ринок миттєво відреагував на нові цифри.

Попит на рефінансування: кількість заявок обвалилася на 18,5% за тиждень — це найстрімкіше падіння в цьому році. Позичальники, які планували переглянути умови своїх кредитів, вирішили почекати.

Купівля житла: хоча активність покупців незначно зростала три тижні поспіль, експерти попереджають про можливе послаблення попиту напередодні ключового весняного сезону продажів.

Про дослідження

Опитування MBA, яке проводиться щотижня з 1990 року, базується на відповідях іпотечних банкірів, комерційних банків і ощадних установ. Дані охоплюють понад 75% усіх роздрібних заявок на іпотечні кредити у США, що робить цей звіт ключовим індикатором стану ринку нерухомості.