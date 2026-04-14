Як змінився небанківський ринок України за час війни

Після переходу небанківського фінансового ринку під регулювання Нацбанку цей сегмент пройшов через масштабне «перезавантаження»: частина гравців залишила ринок, частина була виключена з реєстрів, а ті компанії, що залишилися, змушені були адаптуватися до жорсткіших правил прозорості, ліквідності та управління ризиками. Про це йдеться у статті Центру економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс».

Як змінилася кількість учасників

За даними аналітиків, на початок 2026 року кількість учасників фінансового ринку України, не враховуючи банки, скоротилася до 655 установ, тоді як на початку 2022 року їх було 1824. Таким чином, за роки великої війни ринок втратив 61% гравців.

Найсильніше скорочення торкнулося фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів і страховиків. Водночас, попри таке суттєве «схуднення», сам ринок став більш структурованим і контрольованим, а його ключові сегменти — зрозумілішими для регулятора та споживача.

Як зазначила керівниця аналітичного департаменту «Фінансового пульсу» Діляра Мустафаєва, перехід небанківського ринку під нагляд НБУ став одним із найважливіших етапів його трансформації.

Хто працює на ринку

Станом на початок 2026 року на фінансовому ринку України, крім 61 банку, працювали 411 фінансових компаній, 101 ломбард, 85 кредитних спілок, 57 страхових компаній та одна лізингова компанія.

Найбільшу частку за кількістю учасників і далі формують саме фінансові компанії — 57% від загальної кількості гравців. Ломбарди складають 14%, кредитні спілки — 11,9%, банки — 8,5%, страхові компанії — 7,96%.

Втім, якщо оцінювати не кількість учасників, а вагу в системі, картина зовсім інша: 91% усіх активів фінансового ринку припадає саме на банки. Частка фінансових компаній становить 6,6%, страховиків — 2%, а питома вага всіх інших гравців не перевищує 1%.

Як зазначили у «Фінансовому пульсі», це ще раз демонструє, що небанківський сегмент, попри свою чисельність, досі значно поступається банківському сектору за масштабом ресурсів.

Скільки заробили в 2025 році

Водночас 2025 рік виявився для небанківських установ фінансово успішним. Їхній сукупний прибуток сягнув 20,1 млрд грн, що на 21% більше, ніж роком раніше. Найбільший фінансовий результат показали фінансові компанії — 13 млрд грн, або 65% від загального прибутку ринку.

Страхові компанії заробили 6,85 млрд грн, що відповідає 34% сукупного результату. Частка кредитних спілок і ломбардів у загальному фінансовому результаті залишилася мінімальною — менш як 1%.