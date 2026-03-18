НБУ встановив курси валют на четвер: долар продовжує коректуватися після максимуму

Нацбанк визначив нові курси валют на четвер, 19 березня. Долар США подешевшав, продовжуючи коректуватися після історичної вершини. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На четвер НБУ встановив такий курс долара: 43,90 грн. Це на 5 копійок менше, ніж у середу (43,95).

Історичний максимум долара: 44,16 (13.03.​​​​​​26).

Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 50,52 грн, що на 12 копійок менше, ніж у всереду (50,64).

Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26)​​​.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на четвер: 11,89 грн (у вівторок курс був 11,84 грн).

Приєднуйтесь до multi. Мобільний додаток, який допомагає вигідно обмінювати валюту