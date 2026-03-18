Собаче пиво та котячі супи: що купують і скільки витрачають українці в зоомагазинах

Попри економічні виклики, українці продовжують збільшувати витрати на своїх домашніх тварин, ставлячись до них як до повноцінних членів родини. Аналітика за 2025 рік фіксує стрімке поширення тренду на «гуманізацію» улюбленців: від купівлі веганських ласощів та спеціального алкоголю до масового придбання новорічних костюмів. Про це розповіли в мережі зоомаркетів MasterZoo.

Ринок зростає

За даними дослідження Euromonitor International 2025, в Україні проживає близько 17,7 мільйона домашніх улюбленців. Левова частка (понад 66%) припадає на котів. Кожна четверта родина в країні (28%) тримає кота, а 17% — собаку. Загальна популяція птахів, рептилій, гризунів та риб поступово повертається до довоєнних показників.

Водночас культура годування в Україні досі перебуває на етапі трансформації. Лише 41% котів та скромні 8% собак регулярно споживають спеціалізований готовий корм, тоді як більшість тварин продовжують харчуватися звичайною їжею «зі столу». Саме поступовий перехід на збалансовані раціони стимулює розвиток галузі: згідно з даними Suziria Group, у 2025 році український зооринок зріс на 9% у тоннажі та на 18% у грошовому вираженні.

Скільки коштує утримання

Утримання собак потребує більших фінансових вливань. Середньорічні витрати петбатьків розподіляються так:

собаки: 17 200 грн

мешканці тераріумів (рептилії тощо): 16 700 грн

коти: 15 300 грн

гризуни: до 12 300 грн

Вищі витрати на собак пояснюються не лише габаритами тварин та відповідними порціями їжі, а й активним стилем життя, що вимагає регулярного оновлення амуніції, одягу та іграшок. Водночас для котів купують на 45% більше товарів у штучному вираженні (здебільшого через порційні формати корму, як-от упаковки на один прийом їжі). Варто зазначити, що більшість домашніх улюбленців в Україні є безпородними (71% котів та 51% собак), що підтверджує популярність культури адопції тварин з притулків та вулиць.

Тренд на гуманізацію: пиво, веганство та смарт-лотки

Головним споживчим трендом 2025 року стала тотальна гуманізація: власники екстраполюють власні харчові та лайфстайл-звички на своїх тварин. За минулий рік клієнти мережі MasterZoo придбали:

понад 2 650 пляшок спеціального пива та вина для собак;

62 000 упаковок веганських ласощів;

138 000 упаковок із супами (найпопулярніші смаки — лосось, тунець, індичка);

понад 62 000 заспокійливих засобів для котів та собак.

Окремий бум спостерігається у сегменті «хвостатої моди». У 2025 році було продано понад 32 000 одиниць одягу та амуніції зі світловідбивними елементами, 5 490 дощовиків, понад 6 600 літніх панам та шапочок, а також 5 320 одиниць новорічного вбрання (включно з 1 350 шапочками Санта-Клауса). Паралельно зростає попит на технологічні рішення: автоматичні поїлки, смарт-годівниці з таймерами, камери спостереження та розумні лотки, що самоочищаються.

Зростання цін на корми та монополізація ринку

Слід зазначити, що значна частина 18-відсоткового зростання ринку у грошовому вираженні, про яке звітує компанія, є наслідком банальної інфляції та девальвації гривні. Більшість якісних кормів (особливо спеціалізованих ветеринарних лінійок) імпортується з Європи, і їхня вартість жорстко прив'язана до курсу євро. Крім того, на українському ринку зооринку триває процес консолідації: великі мережі поступово витісняють дрібні немережеві зоомагазини, нав'язуючи власні цінові політики та просуваючи власні торгові марки з вищою маржинальністю. Це означає, що реальні витрати власників тварин зростають не лише через бажання купити «собаче вино», а й через безальтернативне подорожчання базового раціону.