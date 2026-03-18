Сума капітальних інвестицій в Україні за січень-грудень 2025 року становила 669,3 млрд грн, що на 25,2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомила Державна служба статистики.
18 березня 2026, 14:58
Капітальні інвестиції в Україні зросли на 25% у 2025 році — Держстат
Хто фінансує розвиток економіки?
Основним драйвером інвестицій залишається внутрішній ресурс. Переважну більшість проектів компанії фінансують самостійно:
- 71,2% — власні кошти підприємств та організацій;
- 7,0% — державний бюджет;
- 6,4% — місцеві бюджети;
- 5,7% — кошти населення, спрямовані на будівництво житла;
- 5,1% — банківські кредити;
- 0,1% — частка іноземних інвесторів.
Пріоритетні галузі
Найбільші обсяги капітальних інвестицій було спрямовано у стратегічно важливі сектори:
- Промисловість: залишається безумовним лідером. У цей сектор інвестовано 259,1 млрд грн, що становить 38,7% від загальної суми.
- Транспорт та логістика: галузь освоїла 72,3 млрд грн (10,8%). Сюди входять інвестиції у складське господарство, поштову та кур'єрську діяльність.
Капітальні інвестиції — витрати підприємства на створення, покращення, придбання активів довгострокового використання.
Джерело: Мінфін
