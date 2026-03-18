Фонд гарантування збільшив виплати кредиторам сьомої черги Промінвестбанку на понад 800 млн грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) ухвалив рішення про суттєве збільшення суми задоволення вимог кредиторів Промінвестбанку. Згідно з рішенням від 16 березня 2026 року, обсяг виплат для сьомої черги реєстру зросте на 817,85 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Це стало можливим завдяки внесенню змін до реєстру акцептованих вимог та наявності коштів, отриманих від реалізації активів банку.

Ключові показники виплат

Після чергового етапу розподілу коштів загальна картина розрахунків із кредиторами сьомої черги виглядає наступним чином:

Сума додаткового фінансування: 817 852 988,96 грн.

Загальний обсяг задоволених вимог (сьома черга): 3 689 918 745,71 грн.

Відсоток покриття: тепер вимоги кредиторів цієї черги задоволені на 83% від їхньої загальної суми.

Порядок отримання коштів

Фонд зазначив, що виплати кредиторам проводяться в безготівковій формі пропорційно до суми вимог, що належать кожному кредитору однієї черги, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів Промінвестбанку. Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від продажу майна (активів) банку після повного задоволення вимог попередньої черги.