ОАЕ хочуть пом’якшити вимоги до податкового резидентства для іноземців

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів сигналізує про готовність пом’якшити вимоги до податкового резидентства для іноземців, які залишили країну після початку війни з Іраном. Про це пише Forbes.ua з посиланням на FT.

Які послаблення готує влада

Йдеться про можливе послаблення правил, які зобов’язують експатів перебувати в ОАЕ мінімальну кількість днів на рік для збереження податкового статусу. За словами джерел, заявки тих, хто був змушений виїхати через безпекову ситуацію, можуть розглядати індивідуально після завершення конфлікту.

Зараз іноземці зазвичай мають проводити в країні щонайменше 183 дні протягом року або 90 днів за наявності суттєвих зв’язків — роботи чи постійного житла. Водночас у законодавстві діє принцип «центру життєвих інтересів», який дозволяє зберегти резидентство, якщо основні фінансові та особисті інтереси людини зосереджені в ОАЕ.

Влада також може враховувати форс-мажор, зокрема перебої з перельотами.

Потенційні зміни координують Федеральна податкова служба та орган, відповідальний за ідентифікацію і прикордонний контроль.

При цьому чиновники не планують запроваджувати автоматичні винятки, віддаючи перевагу точковим рішенням.

Податковий рік в ОАЕ починається 1 січня, тому ті, хто виїхав після початку бойових дій 28 лютого, ризикують не виконати вимоги за кількістю днів перебування. Для тих, хто повертається, наприклад, до Великої Британії, це може означати суттєве зростання податкового навантаження.

В чому критичність

Пом’якшення правил є критично важливим для Дубая, який позиціонує себе як фінансовий центр регіону та приваблює заможних іноземців нульовим податком на доходи і репутацією безпечної юрисдикції. Останні події, включно з атаками на інфраструктуру, підірвали це сприйняття.

Частина заможних резидентів залишила країну на початку конфлікту наприкінці лютого, але частина з них згодом повернулася, щоб не втратити податковий статус. Ситуацію ускладнюють обмеження на авіаперельоти: деякі рейси до Дубая скасовані, а повітряний простір періодично закривається.