У лютому український автопарк поповнили 1074 авто на електротязі (BEV). Найбільше — у Львівській області. Про це пише Укравтопром.
18 березня 2026, 12:36
Де в Україні найчастіше купують електрокари: названі регіони-лідери
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область — 153 од. (93% вживані);
- Волинська обл. — 97 од. (99% вживані);
- місто Київ — 93 од. (74% вживані);
- Київська обл. — 89 од. (83% вживані);
- Рівненська обл. — 75 од. (93% вживані).
Які моделі лідирують
- На Львівщині перше місце розділили між собою —BYD Sea Lion 06, ZEEKR 001 та HONDA eNP2;
- на Волині — SKODA Enyaq;
- у Києві — BYD Leopard 3 та HONDA eNP2;
- на Київщині — VW ID.UNYX та ZEEKR 001;
- на Рівненщині — BYD Yuan Up.
Бестселери в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів:
- TESLA Model 3 — у Львівській та Київській обл.;
- TESLA Model Y — у м.Києві;
- NISSAN Leaf — на Волині та Рівненщині.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі