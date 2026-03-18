18 березня 2026, 10:44

Академія Мінфін запрошує на курс «Інвестування в ОВДП»

Інтерес фізосіб до ОВДП за останні роки істотно зріс. Водночас багато українців тільки починають вивчати цей інструмент і його переваги. Щоб допомогти розібратися в механізмі купівлі та стратегіях інвестицій в держоблігації, Академія Мінфін запустила онлайн-курс «Інвестування в ОВДП».

Інтерес фізосіб до ОВДП за останні роки істотно зріс.

Станом на початок 2026 року обсяг інвестицій українців в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) перевищив 116,2 млрд грн. За рік вкладення фізичних осіб зросли на 44,2%, що свідчить про стабільно високий інтерес до інструмента.

Чому попит на ОВДП серед українців зростає

Наразі ОВДП є найбезпечнішим інструментом інвестування в Україні, адже держава гарантує 100% повернення номінальної вартості та виплату доходу за цими паперами.

Серед основних переваг:

  • повне звільнення від оподаткування для фізичних осіб;
  • вища дохідність порівняно з депозитами (понад 16% річних);
  • можливість продажу до строку погашення;
  • опція вибору валюти, в якій інвестувати.

А оскільки Мінфін випускає ОВДП для фінансування бюджету й військових потреб — це додатково ще й інструмент підтримки держави з боку населення.

Чого ви навчитесь на курсі «Інвестування в ОВДП»

Часто інвестори використовують саме ОВДП як базовий інструмент для формування стабільної частини портфеля. Водночас значна частина українців лише починає цікавитись можливістю інвестування в ОВДП та має низку питань:

  • Як обрати облігації та де купити без комісій?
  • Як розрахувати реальну дохідність?
  • Чи треба сплачувати податки?
  • Які ризики потрібно враховувати?

Відповіді на всі ці питання містить практичний онлайн-курс «Інвестування в ОВДП» від Академії Мінфін.

Мета курсу — навчити українців інвестувати в облігації, аналізувати ринкові умови та обирати ефективні інвестиційні стратегії, які допоможуть отримувати стабільний дохід.

Разом з досвідченими спікерами розберемо такі теми: ціноутворення облігацій, стратегії торгівлі, макроекономічний аналіз, оподаткування та порівняння ОВДП з іншими інвестиційними інструментами.

Після навчання ви зможете:

  • розуміти, як працюють державні облігації;
  • оцінювати реальну дохідність;
  • самостійно придбати ОВДП через банк або брокера;
  • ухвалювати рішення та не залежати від сторонніх порад.

Про спікерів

Курс викладають досвідчені фахівці в роботі з ОВДП та інвестори-практики:

  • Тарас Козак — президент інвестиційної групи «УНІВЕР»;
  • Алла Папаїка — директорка департаменту у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
  • Михайло Пацан — підприємець, інвестор, експерт з бізнес аналізу та Web3 технологій, засновник та керівник Web3-університету Learn to Earn Global та ІТ-компанії AISync Global;
  • Юлія Єфімова — головний фахівець відділу брокерського обслуговування клієнтів компанії ICU.

Як відбувається навчання

Програма складається з трьох модулів (загалом 13 занять), що допоможуть розібратися в принципах інвестування в ОВДП — від базових понять до самостійної купівлі облігацій.

Навчатися можна онлайн у зручний для вас час — всі уроки в записі. Окрім теоретичних блоків, ви матимете практичні домашні завдання з перевіркою результатів і підсумкове тестування, а також підтримку кураторів на всіх етапах.

Після проходження курсу отримаєте сертифікат Академії Мінфін про завершення навчання.

Як отримати доступ до курсу

Придбайте доступ до курсу «Інвестування в ОВДП» за акційною ціною 3 840 грн до 31 березня та одразу розпочніть навчання. Також є можливість оплати частинами — до трьох місяців без відсотків.

Перший урок доступний безкоштовно — запишіться й перегляньте його прямо зараз.

👉 ЗАПИСАТИСЬ НА БЕЗКОШТОВНИЙ УРОК

Джерело: Мінфін
