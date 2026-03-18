Інтерес фізосіб до ОВДП за останні роки істотно зріс. Водночас багато українців тільки починають вивчати цей інструмент і його переваги. Щоб допомогти розібратися в механізмі купівлі та стратегіях інвестицій в держоблігації, Академія Мінфін запустила онлайн-курс «Інвестування в ОВДП».
Академія Мінфін запрошує на курс «Інвестування в ОВДП»
Станом на початок 2026 року обсяг інвестицій українців в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) перевищив 116,2 млрд грн. За рік вкладення фізичних осіб зросли на 44,2%, що свідчить про стабільно високий інтерес до інструмента.
Чому попит на ОВДП серед українців зростає
Наразі ОВДП є найбезпечнішим інструментом інвестування в Україні, адже держава гарантує 100% повернення номінальної вартості та виплату доходу за цими паперами.
Серед основних переваг:
- повне звільнення від оподаткування для фізичних осіб;
- вища дохідність порівняно з депозитами (понад 16% річних);
- можливість продажу до строку погашення;
- опція вибору валюти, в якій інвестувати.
А оскільки Мінфін випускає ОВДП для фінансування бюджету й військових потреб — це додатково ще й інструмент підтримки держави з боку населення.
Чого ви навчитесь на курсі «Інвестування в ОВДП»
Часто інвестори використовують саме ОВДП як базовий інструмент для формування стабільної частини портфеля. Водночас значна частина українців лише починає цікавитись можливістю інвестування в ОВДП та має низку питань:
- Як обрати облігації та де купити без комісій?
- Як розрахувати реальну дохідність?
- Чи треба сплачувати податки?
- Які ризики потрібно враховувати?
Відповіді на всі ці питання містить практичний онлайн-курс «Інвестування в ОВДП» від Академії Мінфін.
Мета курсу — навчити українців інвестувати в облігації, аналізувати ринкові умови та обирати ефективні інвестиційні стратегії, які допоможуть отримувати стабільний дохід.
Разом з досвідченими спікерами розберемо такі теми: ціноутворення облігацій, стратегії торгівлі, макроекономічний аналіз, оподаткування та порівняння ОВДП з іншими інвестиційними інструментами.
Після навчання ви зможете:
- розуміти, як працюють державні облігації;
- оцінювати реальну дохідність;
- самостійно придбати ОВДП через банк або брокера;
- ухвалювати рішення та не залежати від сторонніх порад.
Про спікерів
Курс викладають досвідчені фахівці в роботі з ОВДП та інвестори-практики:
- Тарас Козак — президент інвестиційної групи «УНІВЕР»;
- Алла Папаїка — директорка департаменту у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- Михайло Пацан — підприємець, інвестор, експерт з бізнес аналізу та Web3 технологій, засновник та керівник Web3-університету Learn to Earn Global та ІТ-компанії AISync Global;
- Юлія Єфімова — головний фахівець відділу брокерського обслуговування клієнтів компанії ICU.
Як відбувається навчання
Програма складається з трьох модулів (загалом 13 занять), що допоможуть розібратися в принципах інвестування в ОВДП — від базових понять до самостійної купівлі облігацій.
Навчатися можна онлайн у зручний для вас час — всі уроки в записі. Окрім теоретичних блоків, ви матимете практичні домашні завдання з перевіркою результатів і підсумкове тестування, а також підтримку кураторів на всіх етапах.
Після проходження курсу отримаєте сертифікат Академії Мінфін про завершення навчання.
Як отримати доступ до курсу
Придбайте доступ до курсу «Інвестування в ОВДП» за акційною ціною 3 840 грн до 31 березня та одразу розпочніть навчання. Також є можливість оплати частинами — до трьох місяців без відсотків.
Перший урок доступний безкоштовно — запишіться й перегляньте його прямо зараз.
