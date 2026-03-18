Китай почав боротьбу з «розкішшю»: банкірам урізали премії на третину

Низка банкірів у державних фінансових установах Китаю зіштовхнулися зі скороченням премій не менш як на 30% на тлі того, що уряд просуває реформу системи винагороди у фінансовому секторі. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Скорочення бонусів

За їхніми словами, бонуси старших менеджерів, включно з керівниками відділів у двох великих державних банках, скоротилися на 30−50% за 2025 рік. Крім того, глави підрозділів в одному із середніх за розміром держбанків минулого року зіткнулися зі скороченням премії приблизно на 40%.

Така тенденція може бути пов'язана з багаторічною політикою уряду щодо досягнення «загального добробуту» та боротьбою з «гедоністичним», за словами китайських чиновників, способом життя високопоставлених працівників фінансового сектора, пише агентство.

Влада КНР прагне реформувати перевернуту структуру оплати праці в банківському секторі. Зараз зарплати співробітників середньої ланки часто перевищують дохід топ-менеджерів, оскільки зарплата останніх обмежується через їхнє членство в Комуністичній партії Китаю.