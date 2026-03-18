Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
18 березня 2026, 8:00

Китай заборонив експорт пального до кінця березня

Китай запровадив тимчасову заборону на експорт дизеля, бензину та авіаційного пального до кінця березня, що може поглибити дефіцит пального в Азії та підняти ціни для промислових та транспортних покупців у регіоні, які вже конкурують із скороченням постачань через глобальні чинники на фоні збройних дій у Близькому Сході, пише Reuters.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниРаніше азійські переробники шукали альтернативні джерела сирої нафти, адже кілька нафтопереробних заводів у країнах Перської затоки, які зазвичай постачають пальне в Азію, зупинили роботу через бойові дії та порушення морського сполучення через ключову морську трасу.
Раніше азійські переробники шукали альтернативні джерела сирої нафти, адже кілька нафтопереробних заводів у країнах Перської затоки, які зазвичай постачають пальне в Азію, зупинили роботу через бойові дії та порушення морського сполучення через ключову морську трасу.

Китай, світовий лідер з імпорту нафти, минулого тижня ввів заборону на експорт пального до кінця березня з метою попередити внутрішні дефіцити, дещо скоротивши обсяги експорту минулого року до приблизно $22 мільярдів.

Які наслідки для регіональних ринків та головних покупців

Австралія, Бангладеш та Філіппіни найбільше залежать від китайських поставок палива й зіштовхнуться з необхідністю шукати альтернативи, щоб забезпечити свої потреби.

Китай іще займає четверте місце серед експортерів «чистого» пального в Азії після Південної Кореї, Індії та Сінгапуру, але одночасно залишається великим гравцем на світовому ринку переробки нафти та гнучким постачальником залежно від попиту та маржі.

Пекін тривалий час керував експортом пального через квоти, але прямий заборона створює новий виклик: ціни вже зростають, а ринок шукає маршрути та заміни.

Що кажуть аналітики

«Залишилися азійські експортери просто не мають запасних обсягів, щоб повторити роль Китаю як регіонального гнучкого постачальника», — зазначив Замір Юсоф, аналітик Kpler.

Аналитики також відзначають, що зростання цін на пальне в регіоні може тривати найближчим часом, оскільки ринок адаптується до нових реалій за рахунок перенаправлення вантажів та скорочення попиту там, де це можливо.

«Більшість експорту транспортного палива з Індії буде спрямована в Азію замість Заходу, зокрема Європи та Америки», — зазначив Іван Метьюз, очільник аналізу Азійсько-Тихоокеанського регіону, Vortexa.

У довгостроковій перспективі ситуація може призвести до значного зменшення доступності для деяких країн та до перегляду маршрутів постачання, з акцентом на внутрішні запаси та диверсифікацію імпорту.

Окремі країни вже прогнозують збільшення імпорту пального з інших джерел, але компенсувати удар задуманих обмежень буде складно, особливо для тих, хто раніше залежав від китайського паливного ринку.

У той же час світові постачальники та переробники можуть адаптуватися до нової кон’юнктури: зростання цін стимулює скорочення попиту або перенаправлення обсягів, а також активізує запаси та внутрішні програми модернізації виробництва.

Очікується, що регіональні ціни на дизель, бензин та авіакеросін залишатимуться під тиском протягом найближчих тижнів, з можливими коливаннями залежно від подій на світових ринках та дій інших крупних експортерів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

Перший Потужний
Перший Потужний
18 березня 2026, 9:11
Ну, з одного боку, номінально, зрозуміло, бо зараз в світі буде екшн з нафтою, через одну маленьку протоку, котру не може самостійно розблокувати «перша армія світу», а з іншого боку, Китай в такий спосіб дає змогу заробляти оркостану, бо зараз багато хто прибіжить за нафтою в мордор…
