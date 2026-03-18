Китай заборонив експорт пального до кінця березня

Китай запровадив тимчасову заборону на експорт дизеля, бензину та авіаційного пального до кінця березня, що може поглибити дефіцит пального в Азії та підняти ціни для промислових та транспортних покупців у регіоні, які вже конкурують із скороченням постачань через глобальні чинники на фоні збройних дій у Близькому Сході, пише Reuters.

Раніше азійські переробники шукали альтернативні джерела сирої нафти, адже кілька нафтопереробних заводів у країнах Перської затоки, які зазвичай постачають пальне в Азію, зупинили роботу через бойові дії та порушення морського сполучення через ключову морську трасу.

Китай, світовий лідер з імпорту нафти, минулого тижня ввів заборону на експорт пального до кінця березня з метою попередити внутрішні дефіцити, дещо скоротивши обсяги експорту минулого року до приблизно $22 мільярдів.

Які наслідки для регіональних ринків та головних покупців

Австралія, Бангладеш та Філіппіни найбільше залежать від китайських поставок палива й зіштовхнуться з необхідністю шукати альтернативи, щоб забезпечити свої потреби.

Китай іще займає четверте місце серед експортерів «чистого» пального в Азії після Південної Кореї, Індії та Сінгапуру, але одночасно залишається великим гравцем на світовому ринку переробки нафти та гнучким постачальником залежно від попиту та маржі.

Пекін тривалий час керував експортом пального через квоти, але прямий заборона створює новий виклик: ціни вже зростають, а ринок шукає маршрути та заміни.

Що кажуть аналітики

«Залишилися азійські експортери просто не мають запасних обсягів, щоб повторити роль Китаю як регіонального гнучкого постачальника», — зазначив Замір Юсоф, аналітик Kpler.

Аналитики також відзначають, що зростання цін на пальне в регіоні може тривати найближчим часом, оскільки ринок адаптується до нових реалій за рахунок перенаправлення вантажів та скорочення попиту там, де це можливо.

«Більшість експорту транспортного палива з Індії буде спрямована в Азію замість Заходу, зокрема Європи та Америки», — зазначив Іван Метьюз, очільник аналізу Азійсько-Тихоокеанського регіону, Vortexa.

У довгостроковій перспективі ситуація може призвести до значного зменшення доступності для деяких країн та до перегляду маршрутів постачання, з акцентом на внутрішні запаси та диверсифікацію імпорту.

Окремі країни вже прогнозують збільшення імпорту пального з інших джерел, але компенсувати удар задуманих обмежень буде складно, особливо для тих, хто раніше залежав від китайського паливного ринку.

У той же час світові постачальники та переробники можуть адаптуватися до нової кон’юнктури: зростання цін стимулює скорочення попиту або перенаправлення обсягів, а також активізує запаси та внутрішні програми модернізації виробництва.

Очікується, що регіональні ціни на дизель, бензин та авіакеросін залишатимуться під тиском протягом найближчих тижнів, з можливими коливаннями залежно від подій на світових ринках та дій інших крупних експортерів.