Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
17 березня 2026, 19:31

Собівартість банківських переказів знизиться у 5 разів

В Україні розпочинається імплементація нового механізму платежів — транзакцій А2А (Account-to-Account). Як вони змінять умови ведення бізнесу і які переваги отримають споживачі послуг, в колонці для nv розповів керівник зі стратегічного розвитку UPC Ігор Горін. «Мінфін обрав головне.

В Україні розпочинається імплементація нового механізму платежів — транзакцій А2А (Account-to-Account).

Що саме зміниться

Новація полягає в тому, що із запровадженням відповідних змін банки зможуть надсилати платежі безпосередньо на рахунки один одного, оминаючи посередників. Для людей, які не мають відношення до платіжних технологій, це пояснення не викликає особливого захвату. Хтось надсилає кудись ваші гроші: раніше був один шлях — зараз інший. Проте для фахівців це означає революційні зміни на фінансовому ринку, які дозволяють зробити платежі дешевшими та комфортнішими. І якщо ви думаєте, що економічний ефект від цього нововведення буде непомітним, то помиляєтеся.

Старт запровадження Open Banking в Україні дав Національний банк, постійно оновлюючи свою систему електронних платежів (СЕП). Спочатку нова версія СЕП НБУ запрацювала в режимі 24/7 з 1 квітня 2023 року, забезпечуючи миттєве зарахування коштів (миттєве у фінансах — це за час до 10 секунд). З 1 грудня 2024 року нова версія СЕП підтримує безперебійні міжбанківські перекази, а з 1 грудня 2025 року запрацював трекінг-сервіс «ТрекСЕП» для відстеження платежів за унікальним ідетифікатором UETR. Отже, перша причина, чому час А2А настав — це технічні можливості, які створив Національний банк.

Ще одне свідчення того, що А2А на часі — це готовність інфраструктури для забезпечення цього сервісу. Що потрібно було раніше зробити клієнту банка, щоб заплатити на рахунок IBAN вперше? Потрібно було ввести 29 символів рахунку. Це завдання нагадує справжній квест, пройти який — не кожному під силу.

Другий величезний позитив — те, що платежі відбуваються миттєво та онлайн і за їхнім проходженням можна слідкувати в режимі реального часу, відразу отримуючи інформацію про успішність транзакції. Так, для фізичних осіб традиційні P2P-перекази теж є миттєвими, проте це не стосується юридичних осіб: компаній та ФОПів.

Як представник бізнесу розуміє, що гроші надійшли на його рахунок? Він має постійно оновлювати інформацію в своєму кабінеті банківського застосунка, адже лише там може побачити підтвердження платежу. А якщо таких платежів — не декілька на день, а 250 тисяч? Погодьтеся, це створює складнощі. При переказах A2А банк-еквайр буде відразу інформувати своїх клієнтів про те, що гроші зайшли на рахунок.

Зараз великою бідою рітейлерів є використання шахраями так званих чарджбеків — примусового повернення коштів на банківську картку покупця. Цей механізм призводить до збитків онлайн-торговців, адже дає можливість «не чистим на руку» клієнтам стверджувати, що вони «не пам’ятають покупку», «хтось зламав мій телефон», «я не отримав товар» і вимагати повернення коштів від еквайра. Ще один варіант протиправних дій: «я перевів гроші на телефон, але вони мені не зарахувалися». Так як чарджбек — це чисто «карткова історія», а платежі з рахунку на рахунок не передбачають використання картки, то подібної загрози при їх використанні немає. А2А — платіж миттєвий та прозорий, і головне більш захищений як від шахраїв-покупців, так і від шахраїв-торговців.

Яка буде вартість переказу

Є ще один важливий аргумент на користь платежів з рахунку на рахунок. Це — вартість цього сервісу. Можливо хтось пам’ятає, як у 2021 році між банками та платіжними системами з одного боку та великими рітейлерами з іншого розгорнулася справжня інформаційна війна щодо зменшення розміру комісії інтерчейндж, яка є складовою загальної вартості трансакцій. «Фінансовий світ» виступав за те, що розмір плати за платежі є ринковим і тому не потребує окремого регулювання з боку держави. Ритейлери ж зі свого боку наполягали на тому, що у розвинутих економіках розмір відповідних комісій суттєво менший і українські еквайри вдаються до змови, щоб утримувати комісію на захмарному рівні.

Врешті-решт сторонам вдалося досягти компромісу, проте головний «тригер» цієї дискусії ще існує — і він може зникнути лише з появою А2А платежів. Мова йде про те, що традиційні платежі через платіжні системи мають набагато більшу собівартість для банку-еквайра порівняно з платежами «з рахунку на рахунок».

Наразі типова банківська комісія за прийом платежів — це близько 1,3%. Але це стосується лише торговців, обсяг розрахунків яких відносно невеликий. Якщо мова йде про потужних гравців, то вони влаштовують справжні змагання серед банків, щоб визначити той, який надасть дешевші послуги. В результаті, надаючи ці сервіси, банки фактично працюють «в нуль» і намагаються заробляти, застосовуючи крос-селінг.

Що стосується А2А платежів, то тут собівартість транзакцій у п’ять разів нижча, що дозволить банкам знизити тарифи. Вартість для банку таких платежів тяжіє до нульової позначки, отже майже все, що зароблять банківські установи, піде в їхній прибуток. Великі ретейлери будуть, як і раніше, проводить тендери на обслуговування і знижувати ціну, проте ті цінові пропозиції, які можуть запропонувати по схемі А2А банки, будуть на порядок нижчими. А виграють від цього насамперед споживачі, адже за моїми розрахунками, їхня економія може становити 1% від вартості товарів. І це не дрібниця — особливо в масштабах усієї української економіки.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами