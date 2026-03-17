Українцям масово приходять фішингові листи нібито від імені податкової

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Насправді ці повідомлення не мають жодного стосунку до податкової служби. Вони надсилаються зі сторонніх електронних адрес і містять посилання або вкладення зі шкідливим програмним забезпеченням.



«Будьте обережні - відкриття таких файлів може призвести до зараження комп’ютера та надання зловмисникам прихованого доступу до нього», — йдеться у повідомленні.

Як відрізнити справжній лист від підробки?

У податковій наголосили, що усі офіційні електронні адреси служби мають домен @tax.gov.ua, а офіційна пошта ДПС — post@tax.gov.ua. Якщо лист надійшов з іншого домену — це явна ознака підробки.

Характерною особливістю таких листів є наявність прикріплених файлів .pdf, .zip, .rar, а також файлів з розширенням .exe, .scr. Зловмисники вводять в оману користувача для відкриття ним вкладення.

Зазвичай у таких вкладеннях приховано програмне забезпечення для отримання віддаленого доступу до пристрою користувача.

Як захистити себе?

У ДПС закликали дотримуватися базових правил кібергігієни: