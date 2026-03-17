Державна податкова служба України (ДПС) попереджає про масштабну хвилю фейкових електронних листів. Зловмисники масово розсилають повідомлення про нібито «фінансову перевірку» щодо легалізації коштів.
Українцям масово приходять фішингові листи нібито від імені податкової
Насправді ці повідомлення не мають жодного стосунку до податкової служби. Вони надсилаються зі сторонніх електронних адрес і містять посилання або вкладення зі шкідливим програмним забезпеченням.
«Будьте обережні - відкриття таких файлів може призвести до зараження комп’ютера та надання зловмисникам прихованого доступу до нього», — йдеться у повідомленні.
Як відрізнити справжній лист від підробки?
У податковій наголосили, що усі офіційні електронні адреси служби мають домен @tax.gov.ua, а офіційна пошта ДПС — post@tax.gov.ua. Якщо лист надійшов з іншого домену — це явна ознака підробки.
Характерною особливістю таких листів є наявність прикріплених файлів .pdf, .zip, .rar, а також файлів з розширенням .exe, .scr. Зловмисники вводять в оману користувача для відкриття ним вкладення.
Зазвичай у таких вкладеннях приховано програмне забезпечення для отримання віддаленого доступу до пристрою користувача.
Як захистити себе?
У ДПС закликали дотримуватися базових правил кібергігієни:
- не відкривати підозрілі вкладення,
- перевіряти адресу відправника,
- не довіряти навіть знайомим контактам без додаткового підтвердження.
