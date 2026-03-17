Фонд гарантування продовжив тимчасову адміністрацію в Мотор-Банку та Першому інвестиційному банку

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) рішенням від 16 березня № 272 продовжила строк тимчасової адміністрації в Мотор-Банку та Першому інвестиційному банку. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

У Мотор-Банку тимчасову адміністрацію продовжено на один місяць — з 20 березня до 19 квітня 2026 року включно. На цей період також подовжено повноваження уповноваженої особи Фонду Дениса Новикова.

Аналогічне рішення ухвалено і щодо Першого інвестиційного банку: адміністрація діятиме з 20 березня до 19 квітня 2026 року, а повноваження уповноваженої особи Олени Павелко також продовжено.