17 березня 2026, 19:05

Український Deftech-стартап Swarmer розмістить свої акції на Nasdaq

Український deftech-стартап Swarmer, що розробляє програмне забезпечення для автономного управління роями безпілотників, розпочинає публічні торги власними цінними паперами на американському фондовому ринку. Компанія планує залучити багатомільйонний капітал для подальшого масштабування своїх військових інновацій. Про це повідомляє Business Wire.

Фінансові умови розміщення на Nasdaq

Загальна сума залучених коштів у межах публічного розміщення має скласти близько $15 млн. Компанія пропонує біржовим інвесторам 3 мільйони звичайних акцій за фіксованою ціною $5 за штуку. Торги стартують на майданчику Nasdaq Capital Market 17 березня 2026 року під тикером «SWMR», а офіційне закриття угоди заплановане орієнтовно на 18 березня (за умови виконання стандартних вимог).

Андеррайтером розміщення виступає компанія Lucid Capital Markets. Вона отримала 30-денний опціон на додатковий викуп ще 450 000 акцій стартапу за аналогічною стартовою ціною.

Напрямки інвестування та масштабування бізнесу

Отриманий від виходу на біржу чистий капітал керівництво спрямує на масштабування поточної операційної діяльності. Ключовими статтями витрат стануть розширення можливостей існуючої продуктової лінійки, наймання нових фахівців, а також поповнення обігового капіталу та покриття інших корпоративних потреб. Окремий фокус буде зроблено на глибшу інтеграцію власного програмного забезпечення з апаратними рішеннями від різних виробників безпілотників.

Структура компанії та інвестиційна історія

Штаб-квартира розробника розташована в Остіні (штат Техас), проте компанія має тісні зв’язки зі східноєвропейським регіоном, утримуючи операційні команди в Україні, Польщі та Естонії. Спеціалізація стартапу — створення універсального софту для координації автономних роїв дронів, багатодоменна інтеграція безпілотних систем та управління роботизованими операціями на базі штучного інтелекту.

У вересні минулого року компанія вже залучила фінансування, закривши інвестиційний раунд на $2,7 млн. Тоді лід-інвестором виступила американська оборонна технологічна компанія R-G.AI, а до пулу увійшли фонди Radius Capital, Green Flag Ventures і D3. Усі ці гравці стали учасниками й поточного етапу фінансування.

Засновники, продукти та виживання під РЕБ

Стартап Swarmer був заснований у травні 2023 року підприємцями Сергієм Купрієнком та Алексом Фінком. Флагманськими продуктами компанії є програмні комплекси Styx AI та Trident OS. Головна технологічна перевага цих систем полягає у здатності автономно координувати групи дронів навіть в умовах повної відсутності GPS/GNSS-сигналу та під щільним впливом ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). За даними з профільних західних медіа, алгоритми Swarmer тренувалися на масиві з десятків тисяч реальних бойових вильотів. Штучний інтелект дозволяє безпілотникам у рої самостійно обмінюватися даними про цілі та коригувати дії один одного без постійної участі FPV-пілота.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
