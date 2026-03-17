Курс валют НБУ на середу: долар, євро, злотий

Нацбанк встановив нові курси валют на середу, 18 березня. Долар став дешевше, а от євро подорожчало. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

На середу НБУ встановив такий курс долара: 43,95 грн. Це на 13 копійок менше, ніж у вівторок (44,08).

Історичний максимум долара: 44,16 (13.03.​​​​​​26).

Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 50,64 грн, що на 6 копійок більше, ніж у вівторок (50,58).

Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26)​​​.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на середу: 11,85 грн (у вівторок курс був 11,86 грн).

Приєднуйтесь до multi. Мобільний додаток, який допомагає вигідно обмінювати валюту