Нацбанк встановив нові курси валют на середу, 18 березня. Долар став дешевше, а от євро подорожчало. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
17 березня 2026, 15:59
Курс валют НБУ на середу: долар, євро, злотий
► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Курс долара
На середу НБУ встановив такий курс долара: 43,95 грн. Це на 13 копійок менше, ніж у вівторок (44,08).
Історичний максимум долара: 44,16 (13.03.26).
Курс євро
Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 50,64 грн, що на 6 копійок більше, ніж у вівторок (50,58).
Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26).
Курс злотого
Офіційний курс польського злотого на середу: 11,85 грн (у вівторок курс був 11,86 грн).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 31 незареєстрований відвідувач.
Коментарі