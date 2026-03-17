Стало відомо, скільки коштували автовиробникам мита Трампа

Американські тарифи коштували автовиробникам щонайменше 35,4 мільярда доларів з 2025 року, що є величезною сумою, яка відображає те, наскільки різко та швидко торговельна політика президента Дональда Трампа вплинула на галузь, пише Automotive News.

Втрати автовиробників

Згідно з аналізом фінансових звітів компаній, станом на середину березня, мита США обійшлися автовиробникам щонайменше у $35,4 млрд.

Тарифні ставки становлять 15 % на автомобілі з ЄС, Японії та Південної Кореї, 25 % на неамериканські компоненти у відповідних канадських та мексиканських автомобілях, 50 % на імпортну сталь та алюміній і 100 % на китайські електромобілі.

Автовиробники взяли на себе значну частину витрат, щоб уникнути підвищення цін, але це негативно позначилося на їхній рентабельності, деякі ціни все ж зросли, а виробничі плани зазнають змін.

Ці витрати виникають у той час, коли автовиробники також мають справу з витратами на реструктуризацію у сфері електромобілів у розмірі майже $70 млрд, пов'язаними з нижчим, ніж очікувалося, попитом на електромобілі та втратою податкової пільги