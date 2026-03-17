17 березня 2026, 15:16

«Оазис спокою»: Біткоїн обігнав акції та золото на тлі конфлікту на Близькому Сході

З початку конфлікту навколо Ірану криптовалюти опинилися серед лідерів зростання серед інших класів активів. Біткоїн та інші цифрові валюти стали «оазисом спокою» на тлі волатильності акцій, золота та нафти, повідомляє Bloomberg.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінилися ціни на нафту, золото та біткоїн

За останні тижні ціна нафти зросла більш ніж на 40%, тоді як золото подешевшало приблизно на 5%.

А індекс MSCI World знизився на 4%. На цьому фоні біткоїн 17 березня перевищив позначку $75 000. З кінця лютого його зростання склало близько 14%.

За даними Bloomberg, у березні приплив коштів до спотових біржових фондів (ETF) на біткоїн у США досяг приблизно $1,5 млрд.

Що кажуть аналітики

Аналітик BTC Markets Рейчел Лукас пояснила це тим, що корпоративні інвестори, які формують біткоїн-резерви, активно викуповують пропозиції при зниженні ціни.

Керівник дослідницького відділу 10x Research Маркус Тілен зазначив, що частина зростання пов'язана із закриттям опціонних позицій, розрахованих на зниження біткоїну нижче за $55 000−60 000.

«Коли інвестори закривають опціони „пут“ на біткоїн, знижується попит на страхування від падіння ціни. У відповідь маркетмейкери починають купувати BTC для хеджування своїх позицій, що створює додатковий попит та підтримує зростання», — пояснив він.

За даними Deribit, близько $1,5 млрд опціонів «пут» зосереджено на рівні $60 000, а обсяг «колл"-опціонів на рівні $75 000 становить приблизно $1,3 млрд.

Керуючий партнер Tokenize Capital Хейден Хьюз вважає, що поточне зростання має імпульсний характер. За його оцінкою, у короткостроковій перспективі біткоїн може досягти $80 000, проте можливий розворот, і ралі може ослабнути вже наступного місяця.

Тілен також зазначив, що зростання поки що не супроводжується значним збільшенням покупок «колл"-опціонів, що вказує на переважання закриття хедж-позицій, а не формування стійкого бичачого тренду.

Станом на ранок 17 березня біткоїн торгувався вище $74 000, хоча раніше його ціна короткочасно сягала $76 000.

Аналітики трейдингової компанії QCP Capital зазначають, що загострення конфлікту навколо Ірану посилило інтерес до криптовалют як інструменту транскордонних розрахунків та збереження ліквідності. На цьому фоні активізується дискусія про роль біткоїну як захисного активу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
