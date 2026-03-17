НБУ оштрафував страхову компанію «Велес» на майже 260 тисяч

Національний банк України оштрафував страхову компанію «Велес» та виніс їй письмове застереження за порушення законодавства і нормативних вимог. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання ринків небанківських фінпослуг ухвалив 16 березня.

Штраф

«Велес» оштрафували на 259 410 грн за порушення вимог правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою правління НБУ від 25 листопада 2021 року № 123 (зі змінами).

Страхова компанія «Велес» зобов’язана сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності цим рішенням. Рішення Комітету з нагляду набирає чинності з дня доведення його до відома компанії.

Регулятор також зазначив, що «Велес» зобов’язана вжити заходів для усунення порушення вимог нормативно-правових актів Нацбанку, а також причин та умов, що сприяли вчиненню виявленого порушення, до 16 квітня 2026 року.

