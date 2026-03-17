Крок до цифровізації: Укрпошта змінює правила роботи з бізнес-клієнтами

Укрпошта запускає єдиний договір для бізнес-клієнтів замість кількох окремих угод на різні послуги. Це рішення має спростити підключення сервісів, скоротити документообіг і дати бізнесу більше гнучкості в управлінні логістикою, йдеться у повідомленні Укрпошти.

Що зміниться

Нова модель насамперед орієнтована на малий і середній бізнес, для якого швидкість підключення послуг і можливість оперативно змінювати логістичні рішення часто є критично важливими.

Єдиний договір дозволить простіше додавати нові сервіси або відмовлятися від тих, що втратили актуальність, без потреби щоразу укладати окремі угоди.

Серед ключових переваг нового формату — один договір замість кількох, оптимізація документообігу, простіше підключення нових сервісів і більше свободи для масштабування бізнесу.

Важливо, що заключити його можна буде онлайн, швидко і без зайвих зусиль. Так Укрпошта зробила ще один крок до повної цифровізації.

Перехід на нову модель уже розпочався у березні й триватиме поступово. До кінця 2026 року бізнес-клієнти мають перейти на єдиний договір. Водночас усі чинні угоди продовжують діяти на попередніх умовах, а сам перехід відбуватиметься у супроводі менеджерів компанії.

В Укрпошті наголошують, що персональні менеджери контактуватимуть із клієнтами, щоб пояснити деталі переходу, відповісти на запитання та допомогти обрати оптимальний формат підключення.

Запуск єдиного договору — це новий формат взаємодії з бізнесом, у якому менше бюрократії, більше гнучкості і швидша адаптація логістики до потреб компаній.