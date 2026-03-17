17 березня 2026, 12:55

Хедж-фонди масово ставлять на обвал фінансового сектору: до чого тут банки та приватні кредити

Глобальні хедж-фонди розпочали агресивний розпродаж акцій банків, страхових компаній та фінтех-корпорацій. Фінансовий сектор став лідером за обсягами продажів на фондовому ринку у поточному році, оскільки інвестори намагаються захистити свої портфелі від наслідків війни на Близькому Сході та прихованих ризиків на ринку приватного кредитування. Про це повідомляє Reuters.

Масовий розпродаж та падіння профільних індексів

Згідно з аналітичною запискою Goldman Sachs для клієнтів, минулого тижня хедж-фонди «агресивно шортили» акції глобальних фінансових компаній. Відкриття коротких позицій (ставок на зниження вартості активу) призвело до того, що фінансовий сектор став найбільш розпродаваним у світі.

Негативна динаміка вже відобразилася на ключових індикаторах: з початку року фінансовий індекс S&P (.SPSY) впав більш ніж на 11%, тоді як європейський банківський індекс (.SX7P) втратив близько 8%. За даними звіту Goldman Sachs, розпродаж зачепив усі фінансові субсектори, за винятком регіональних банків. Найбільше постраждали компанії, що працюють на ринках капіталу, постачальники фінансових послуг та сектор споживчого кредитування.

Скепсис інвесторів зумовлений двома глобальними факторами: побоюваннями щодо впливу війни на Близькому Сході на світову економіку, а також усвідомленням того, що традиційні фінансові установи набагато тісніше пов'язані з ризикованим сектором приватного кредитування, ніж вважалося раніше.

Переоцінка застав та боргова бульбашка

Масштаби проблеми підсвітив нещодавній звіт рейтингового агентства Moody's, згідно з яким станом на червень 2025 року американські банки видали майже $300 мільярдів кредитів приватним кредитним організаціям.

Сигналом до паніки стали дії JPMorgan Chase. Після аналізу ринкових потрясінь навколо компаній-розробників програмного забезпечення, найбільший банк США був змушений знизити оціночну вартість частини кредитів, виданих фондам приватного кредитування.

Бруно Шнеллер, керівний директор Erlen Capital Management, зазначає, що такі дії великих гравців є індикатором системних проблем: «Коли така велика установа, як JPMorgan, починає знижувати оцінку угод, ринки звертають на це увагу, оскільки виникає ймовірність, що інші згодом будуть змушені зробити те саме».

Він пояснює логіку спекулянтів: оскільки безпосередньо зашортити непрозорі приватні фонди складно, інвестори б'ють по їхніх кредиторах. «Якщо інвестори стурбовані тим, що оцінки по всій системі можуть змінитися, найпростіший спосіб захеджувати цей ризик — використати ліквідні інструменти, такі як акції банків, страховиків та фінансові індекси», — додає Шнеллер. За його словами, відкриття коротких позицій у фінансовому секторі є для спекулянтів способом адаптувати свої портфелі до потенційної рецесії.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
