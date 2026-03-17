Впродовж минулого місяця українці придбали 466 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 48% менше, ніж у лютому 2025 р., повідомляє Укравтопром.
17 березня 2026, 11:34
Попит на китайські авто просів: імпорт упав майже вдвічі
Які авто завозили
З цієї кількості: нових — 386 од. (-44%); вживаних — 80 од. (-62%) од. Більшість легковиків з КНР були електромобілі — 38% (у лютому 2025 р. було 83%).
- Бензинових авто — 29%.
- Гібридних — 28%.
- Дизельних — 5%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Sea Lion 06 — 21 од.;
- MG ZS — 19 од.
- CHERY Tiggo 4 — 18 од.;
- JETOUR X50 — 17 од.;
- BYD Qin — 16 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:
- BUICK Envision — 13 од.;
- VOLVO S90 — 7 од.;
- AUDI Q4 — 7 од.;
- BYD Song L — 6 од.;
- BYD Song Plus — 5 од.
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua
Джерело: Мінфін
