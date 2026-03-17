Adidas дозволив купувати один кросівок з пари

Компанія Adidas запустила ініціативу Single Shoe, яка дозволяє людям з ампутацією або різною довжиною ніг купувати один кросівок з пари за 50% вартості, йдеться у повідомленні компанії.

Що відомо

Ініціативу розробили спільно з британською спільнотою паралімпійців й доступна вона у 22 країнах Європи, але не в Україні.

Дещо схожа програма діє і у Nike. One Shoe Bank працює в США та дає змогу особам з ампутацією раз на рік робити безплатний запит на взуття.

Можна вказати бажаний стиль взуття, колір та розмір. Водночас придбати одну кросівку в магазинах Nike напряму не можна.