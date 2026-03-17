Винагорода 500 фунтів: У Британії придумали новий спосіб боротьби з незаконним викиданням сміття

Сільська рада у Великій Британії, яка стикається з проблемою незаконного викидання сміття, оголосила про винагороду до 500 фунтів стерлінгів для тих, хто надасть інформацію, що допоможе встановити та покарати порушників. Про це пише Судово-юридична газета з посиланням на BBC.

Боротьба зі сміттям

У раді округу Іст-Гемпшир зазначили, що з квітня по грудень 2025 року на території району зафіксували 945 випадків незаконного скидання відходів.

Влада також нагадала про інцидент у вересні, коли на прибирання узбіччя дороги довелося витратити понад 18 тисяч фунтів стерлінгів. Там утворилися дві купи сміття заввишки понад 2,4 метра.

Подібні програми винагород уже запроваджували й інші місцеві органи влади, однак зазвичай суми становили лише 100−200 фунтів. У Іст-Гемпширі вирішили підвищити розмір виплати, щоб активніше залучити мешканців до боротьби з порушеннями.

У раді наголошують, що незаконне викидання відходів залишається для району хронічною проблемою. Найчастіше сміття залишають у віддалених місцях, переважно вночі.

Член виконавчого комітету ради Нік Дрю зазначив, що особливо прикро бачити засмічені території в місцях, куди люди приїжджають насолодитися природою Національного парку Саут-Даунс.

«Багато людей переконані, що потрібно діяти активніше. Програма винагород може стати одним із інструментів, який допоможе нам ефективніше боротися з цією проблемою», — сказав він.

Один із найбільших випадків незаконного скидання відходів стався у вересні біля міста Олтон на узбіччі дороги A31. Там виявили близько 15 тонн сміття, серед якого були й матеріали з азбестом.

Раніше, у 2024 році, влада також повідомляла про випадки незаконного скидання та спалювання відходів на межі графств Західний Сассекс і Гемпшир — у районі Rowlands Castle та вздовж дороги A272.

У місцевій раді уточнили, що винагороду виплачуватимуть лише за інформацію, яка допоможе притягнути порушників до відповідальності — через штрафи або судові санкції.

Водночас відповідальність можуть понести і власники житла, якщо їхні відходи опиняться на нелегальному звалищі, а вони не перевірили, чи має перевізник сміття необхідну ліцензію.