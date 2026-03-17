Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
17 березня 2026, 10:10

Винагорода 500 фунтів: У Британії придумали новий спосіб боротьби з незаконним викиданням сміття

Сільська рада у Великій Британії, яка стикається з проблемою незаконного викидання сміття, оголосила про винагороду до 500 фунтів стерлінгів для тих, хто надасть інформацію, що допоможе встановити та покарати порушників. Про це пише Судово-юридична газета з посиланням на BBC.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Боротьба зі сміттям

У раді округу Іст-Гемпшир зазначили, що з квітня по грудень 2025 року на території району зафіксували 945 випадків незаконного скидання відходів.

Влада також нагадала про інцидент у вересні, коли на прибирання узбіччя дороги довелося витратити понад 18 тисяч фунтів стерлінгів. Там утворилися дві купи сміття заввишки понад 2,4 метра.

Подібні програми винагород уже запроваджували й інші місцеві органи влади, однак зазвичай суми становили лише 100−200 фунтів. У Іст-Гемпширі вирішили підвищити розмір виплати, щоб активніше залучити мешканців до боротьби з порушеннями.

У раді наголошують, що незаконне викидання відходів залишається для району хронічною проблемою. Найчастіше сміття залишають у віддалених місцях, переважно вночі.

Член виконавчого комітету ради Нік Дрю зазначив, що особливо прикро бачити засмічені території в місцях, куди люди приїжджають насолодитися природою Національного парку Саут-Даунс.

«Багато людей переконані, що потрібно діяти активніше. Програма винагород може стати одним із інструментів, який допоможе нам ефективніше боротися з цією проблемою», — сказав він.

Один із найбільших випадків незаконного скидання відходів стався у вересні біля міста Олтон на узбіччі дороги A31. Там виявили близько 15 тонн сміття, серед якого були й матеріали з азбестом.

Раніше, у 2024 році, влада також повідомляла про випадки незаконного скидання та спалювання відходів на межі графств Західний Сассекс і Гемпшир — у районі Rowlands Castle та вздовж дороги A272.

У місцевій раді уточнили, що винагороду виплачуватимуть лише за інформацію, яка допоможе притягнути порушників до відповідальності — через штрафи або судові санкції.

Водночас відповідальність можуть понести і власники житла, якщо їхні відходи опиняться на нелегальному звалищі, а вони не перевірили, чи має перевізник сміття необхідну ліцензію.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами